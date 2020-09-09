“نسكت أفواه الكلاب”.. “شاهد” ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال واستفزت مواطنيها

أطلقت جمال النجادة، خبيرة التجميل الكويتية المتهمة في قضية “مشاهير غسيل الأموال”، رسالة شديدة اللهجة، للشامتين بها من متابعيها، بعد اتهامها بالقضية مع عدد من المشاهير والفاشينستات الكويتيات.

ونشرت جمال النجادة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمت فيه مؤثرات ما أظهرت أصابعها وكأنها ترمي الدولارات والأموال مع البخور المتصاعدة من المدخنة في منزلها.

جمال النجادة بعد إطلاق سراحها من قبل النيابة العامة بكفالة مالية : راح تنحط النقاط على الحروف عشان نسكت فيها افواه الكلاب .. ! pic.twitter.com/94GD31lmHe — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 8, 2020

وقالت النجاة في المقطع:”أول شيء حبيت أتشكر كل من سأل استعلم عبر اتصال أو بأي طريقة، شكراً من الأعماق، بصراحة لما أشوف اتصالاتكم ورسائلكم، هذا بحد ذاته شيء يشرح القلب”.

وزادت: “أمس كان يوم طويل وكان إيجابي وممتع وكان فيه وايد أشياء زينة ورب ضارة نافعة”.

وأضافت النجادة مشددة:” “كلها فترة من الزمن وكل من يعرف حقه رح تتحط النقاط على الحروف علشان نسكت فيها أفواه الكلاب، أفواه منو؟، الكلاب المتنكرين على هيئة بشر”.

وتابعت: “كلها إجراءات قادمة بسيطة إن شاء الله، والحمد لله إني سعيدة ومرتاحة وأهم شيء إني فخورة بنفسي، هذا أهم شيء”.

وكانت النيابة العامة فى الكويت، أطلقت سراح جمال النجادة، بكفالة مالية 20 ألف دينار كويت، بعدما التحقيق معها في قضية “غسيل الأموال”.

وأوقفت النيابة العامة الكويتية خلال الأسابيع الماضية عدداً من المشاهير والعارضات الكويتيات عبر مواقع التواصل، والذين وجهت لهم اتهامات بغسيل الأموال والاغتناء بطرق غير قانونية.

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