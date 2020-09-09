“شو صار للشيخ خليفة”.. “شاهد” إعلامي كويتي ألزم مستشار ابن زايد حدوده بعد تغريدة خبيثة عن الكويت

رد الإعلامي والمحلل السياسي الكويتي عيد الفضلي، على مستشار ولي عهد أبو ظبي الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، حول اتهامات الأخير لدولة الكويت بتدني منسوب الديمقراطية لديها.

وقال الإعلامي الكويتي خلال مقطع فيديو له نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر ورصدته “وطن”: “تقول الديمقراطية الكويتية ما تبيها تتصدر للإمارات، نحن تعيين ولي العهد من خلال مجلس الأمة، أما أنت يا دكتور يا عبد الخالق، أقل من إنك تنتقد الديمقراطية الكويتية”.

الرد الصاعق

على بروف عبدالخالق@Abdulkhaleq_UAE أتحداك تطالب بالافراج عن معتقلي الرأي في الامارات •

لاتستطيع مجاراة الكويت وحريتها

•#مقاطعة_الرأي_والقبس pic.twitter.com/mNr6sO8hvJ — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) September 9, 2020

وتابع:”يعني مثلا أي مواطن كويتي ممكن يقول يا الديوان الأميري شو صار على صحة الأمير أصدروا بيان تحدثوا، أما أنت لا تقدر تقول للديوان الرئيس شو صار للشيخ خليفة وش وضعه الصحي”.

واستطرد “الفضلي”:”وكذلك أي مواطن كويتي يقدر ينتقد رئيس الوزراء ويروح ينام ببيتهم، أما انت لا تقدر تنتقد أي شيخ، كذلك الديمقراطية الكويتية منحت حرية تعبير ومواد كثير تقدر تطلع عليها بالدستور، بعدين أسقطت وزراء كأمر طبيعي بالاستجوابات وكذا.”

وأضاف: “أنا أتحداك أن توجه رسالة للقيادة السياسية عندكم تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، اللي منهم أصدقاءك وطالت المدة، وانسحبت جنسيات عيالهم، فأتمنى إنك تقدر تسوي شيء من باب الديمقراطية، حتى لو أخذتها من جانب الديمقراطية الإسرائيلية، يعني هذه متطورة يمكن تحبونها أكثر”.

وكان الأكاديمي المثير للجدل عبدالخالق عبدالله، انتقد الديمقراطية في الكويت، على خلفية استجواب الوزيرة غدير اسيري في مجلس الأمة الكويتي، حيث ناقش المجلس في جلسة له في يناير الماضي، الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري من النائب عادل الدمخي و10 نواب آخرين، وبغرض طرح الثقة عن الوزيرة الكويتية بعد ثبوت شبهات دستورية.

وقال عبدالله في تغريدة على حسابه بتويتر” أثارت موجة من الجدل حينها: “إن استجواب الوزيرة غدير اسيري قبل يومين والاستجوابات البرلمانية الأخرى في مجلس الأمة في الكويت لا تمت للديمقراطية بصلة”.

وأضاف في ذات التغريدة: “هي مجرد تصفية حسابات وتؤكد أن المجلس أضاع بوصلته ويساهم في خلق صورة قاتمة عن ديمقراطية عموما مما انعكس سلباً على المسار الديمقراطي في بقية دول الخليج العربي”.

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