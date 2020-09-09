موظف أجنبي يهدد موظفة سعودية
موظف أجنبي يهدد موظفة سعودية
Videoحياتنا

“شاهد” ماذا فعل موظف أجنبي بموظفة سعودية في المكان الذي يعملان به وفجر غضباً واسعاً

كتب وطن
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قام به موظف قيل أنه من جنسية أجنبية، بالاعتداء على موظفة سعودية في المكان الذي يعملون به.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، صراخ الموظف في وجه المرأة أثناء العمل، ملوحاً لها بيده تجاهها، كأنه يعتدي عليها.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعاً من قبل المغردين عبر مواقع التواصل، حيث تصدر هاشتاق “”، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة عبر موقع تويتر، حيث أكد المغردون أن الشخص الظاهر بالمقطع من جنسية أجنبية وكان الاعتداء على موظفة من جنسية سعودية.

ووجه المغردون مطالبات عديدة عبر تفاعلهم على الوسم للجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة.

وحول الوسم قالت إحدى المغردات: “موظف يعتدي على موظفة، والقانون في #السعودية والأعراف الاجتماعية تستهجن التعدي والتلفظ على النساء أيا كانت الجنسيات وحتى لو كانت هي غير سعودية فحقها محفوظ بحمايتها من التعدي، وبالتأكيد سيأخذ الحق مجراه”.

فيما آخر قال ما نصّه: ” لقد ظهر القوم على حقيقتهم، لا يمر أسبوع أو أيام قليلة إلا نرى سعودي مفصول أو سعودي يبكي قهر و ظلما من استعباد المدير الأجنبي أو مرآه سعودية يساومها الأجنبي على عرضها وشرفها من أجل قبولها في وظيفة اخرجوا الأجانب من وطننا فقد عاثوا فسادا في بلدنا”.

وطالب المغردون من الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة، وكشف جميع ملاباستها ومحاسبة المخطأ.

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