“شاهد” ماذا فعل موظف أجنبي بموظفة سعودية في المكان الذي يعملان به وفجر غضباً واسعاً

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قام به موظف قيل أنه من جنسية أجنبية، بالاعتداء على موظفة سعودية في المكان الذي يعملون به.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، صراخ الموظف في وجه المرأة أثناء العمل، ملوحاً لها بيده تجاهها، كأنه يعتدي عليها.

في هذا الفيدو موظف أجنبي يتطاول على موظفة سعودية ؟؟؟! لابد ان يحاسب ؟؟؟!#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه pic.twitter.com/LgDgaHWAJk — إبـْراهيم العامري|ɪʙʀᴀʜɪᴍ ᴀ (@iii5i5iii) September 9, 2020

ولقي المقطع تفاعلاً واسعاً من قبل المغردين عبر مواقع التواصل، حيث تصدر هاشتاق “#أجنبي_يضرب_موظفة_سعودية”، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة عبر موقع تويتر، حيث أكد المغردون أن الشخص الظاهر بالمقطع من جنسية أجنبية وكان الاعتداء على موظفة من جنسية سعودية.

🚨تم تداول فيديو في هاشتاق #اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه 📍الموضوع كان في أحد المطاعم و تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش في وزارة الموارد البشرية، وتم اتخاذ اللازم وفقًا للإجراءات الرسمية للنظام. pic.twitter.com/2DNdg6yk6N — عبدالله البرقاوي (@albargawy) September 9, 2020

أعيد وأكرر …

لا تضعفين تحت رحمة أي شخص تتعرضين منه أهانه عشان رزق ومال بيد الله …

ليه تسكتين ؟؟

مابي أقول تستاهلين بس لو مكانك أقسم برب العباد لأخليهم يتمنون الموت …

مؤمن قوي خير من مؤمن ضعيف

#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه pic.twitter.com/NiJUf9rWRP — مها الشهراني 🇸🇦 (@m1i9i) September 9, 2020

ووجه المغردون مطالبات عديدة عبر تفاعلهم على الوسم للجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة.

@Ahmed_S_Alrajhi يومنا حافل بناتنا اصبحوا شغالات عند الاجانب واليوم اجنبي يعتدي على موظفة سعودية ويقول مدير فلا نامت اعين الجبناء اسمع المقطع نعم مدير ومن وضعه انت يامعاليه ومن يعملون لديك في وزارتك نحن ابناء ملك الحزم سلمان بن عبد العزيزملك العزملك الشهامة ملك الكرامةوالنخوة — أتشرف بأني أحد أعضاء الدرع السعودي الالكتروني⁦🇸🇦 (@althagafiomarr) September 9, 2020

وحول الوسم قالت إحدى المغردات: “موظف يعتدي على موظفة، والقانون في #السعودية والأعراف الاجتماعية تستهجن التعدي والتلفظ على النساء أيا كانت الجنسيات وحتى لو كانت هي غير سعودية فحقها محفوظ بحمايتها من التعدي، وبالتأكيد سيأخذ الحق مجراه”.

#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه

موظف يعتدي على موظفة

والقانون في #السعودية والأعراف الاجتماعية تستهجن التعدي والتلفظ على النساء أيا كانت الجنسيات وحتى لو كانت هي غير سعودية فحقها محفوظ بحمايتها من التعدي.

وبالتأكيد سيأخذ الحق مجراه. — ‏﮼د ﮼لمياء ﮼عبدالمحسن ﮼البراهيم (@DrLalibrahim) September 9, 2020

فيما آخر قال ما نصّه: ” لقد ظهر القوم على حقيقتهم، لا يمر أسبوع أو أيام قليلة إلا نرى سعودي مفصول أو سعودي يبكي قهر و ظلما من استعباد المدير الأجنبي أو مرآه سعودية يساومها الأجنبي على عرضها وشرفها من أجل قبولها في وظيفة اخرجوا الأجانب من وطننا فقد عاثوا فسادا في بلدنا”.

#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه لقد ظهر القوم على حقيقتهم لا يمر اسبوع أو أيام قليلة

إلا نرى سعودي مفصول أو سعودي يبكي قهر و ظلما من استعباد المدير الأجنبي او مرآه سعودية يساومها الأجنبي على عرضها وشرفها من أجل قبولها في وظيفه اخرجوا الأجانب من وطننا فقد عثوا

فسادا في بلدنا pic.twitter.com/Q3xmX9Gn9l — عبدالله التمامي (@aa88bb99) September 9, 2020

وطالب المغردون من الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة، وكشف جميع ملاباستها ومحاسبة المخطأ.