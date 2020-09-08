مفتو الخليج نيام! .. وحده مفتي سلطنة عمان تذكر مأساة الشعب السوداني بكارثة الفيضانات

عبّر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عن مواساته للشعب السوداني في “نكبته بالجوائح التي أصابته”.

وقال في تغريدة بحسابه الرسمي في “تويتر”: “باسمه تعالى نواسي الشعبَ السودانيَّ المسلمَ الشقيقَ في نكبتِه بالجوائحِ التي أصابته، سائلين اللّٰه تعالى أن يرفعَ عنا وعنهم البلاءَ وعن جميعِ المسلمين، ويكشفَ الضرَّ، ويعيدَ إلى #السودان الشقيقِ زهرتَه ونضرته؛ ليواصلَ أداءَ رسالةِ الحقِّ وخدمةَ الأمةِ المسلمةِ والإنسانيةِ جميعا”.

باسمه تعالى نواسي الشعبَ السودانيَّ المسلمَ الشقيقَ في نكبتِه بالجوائحِ التي أصابته، سائلين اللّٰه تعالى أن يرفعَ عنا وعنهم البلاءَ وعن جميعِ المسلمين، ويكشفَ الضرَّ، ويعيدَ إلى #السودان الشقيقِ زهرتَه ونضرته؛ ليواصلَ أداءَ رسالةِ الحقِّ وخدمةَ الأمةِ المسلمةِ والإنسانيةِ جميعا. pic.twitter.com/c4pByxPvuS — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) September 8, 2020

والإثنين، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، وفاة 102 شخصًا وإصابة 46، وتضرر أكثر من 67 ألف منزل جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران الماضي.

وتشهد أحياء الخرطوم على ضفاف النيل ورافديه “الأزرق” و”الأبيض” فيضانات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف منزل، حسب السلطات.

كما تعاني أحياء العاصمة المتمركزة على ضفاف الأنهر الثلاث “النيل ورافديه”، من فيضانات منذ نحو أسبوعين، لم تسبق منذ 100 عام.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها “منطقة كوارث طبيعية”.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية بالسودان من يونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.