كاتب فلسطيني يُحرج مطبلاً سعودياً وصف الفلسطينيين بالمتخلفين ودعا إلى “تدفيع” رئيسهم الثمن غالياً

تصدى الكاتب الفلسطيني، نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، للطبال السعودي المقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ، بعدما طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالاعتذار عن تصريحات القيادات الفلسطينية الأخيرة.

وقال الكاتب السعودي المعروف عنه تطبيله لولاة نعمته في تغريدة رصدتها “وطن”: ” اذا لم يعتذر أبو مازن حسب طلب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، فلا بد من تدفيعه الثمن، فالتسامح مع مثل هذا المتخلف، وتمرير هجومه على دول الخليج من شأنه تجريء هؤلاء المتخلفين علينا مستقبلاً”.

اذا لم يعتذر ابومازن حسب طلب امين عام مجلس التعاون الخليجي، فلا بد من تدفيعه الثمن، فالتسامح مع مثل هذا المتخلف، وتمرير هجومه على دول الخليج من شأنه تجريء هؤلاء المتخلفين علينا مستقبلاً .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) September 8, 2020

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، قد استل سيفه للدفاع عن “خيانة” الإمارات فيما صمت على بذاءة حلف الفجار في تطاول “سفائهم” على أعراض الخليجيين.

وهاجم الحجرف اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عقد الخميس الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة رام الله بالضفة الغربية، ووجه انتقادات للإمارات على خلفية التطبيع مع إسرائيل.

وطالب الحجرف باعتذار القيادات الفلسطينية التي شاركت بالاجتماع وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، عن “تجاوزات وتصريحات استفزازية ومغلوطة”.

ورد المهداوي على الكاتب السعودي محمد آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” في أثناء كتابته لهذه التغريدة كان الحوثيون يمرغون عقال رأسه الفارغ بالوحل ويقصفون مطار أبها بطائرات مسيرة، يهايط مثل السكران حاله كحال كل عصابة آل الشيخ المحيطة بأمير المناشير #محمد_بن_سلمان”.

في أثناء كتابته لهذه التغريدة كان الحوثيون يمرغون عقال رأسه الفارغ بالوحل ويقصفون مطار أبها بطائرات مسيرة. يهايط مثل السكران حاله كحال كل عصابة آل الشيخ المحيطة بأمير المناشير #محمد_بن_سلمان https://t.co/LEILusGjyA — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 8, 2020

وثار جنون حكام الإمارات من الوفاق الفلسطيني الذي تلخص في اجتماع الفصائل الفلسطينية، الامر الذي دفعهم لاطلاق كتابهم وذبابهم للنباح والتطاول على الشعب الفلسطيني وقياداته.

الحجرف الذي لم يقل كلمة حق بشأن حصار قطر وتطاول الإماراتيين على اعراض القطريين، لم يعجبه ما قيل عن خيانة الإمارات للقضية الفلسطينية، واعتبر ما ذكر في الاجتماع بأنه “مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني.

الجدير ذكره، أن مجلس التعاون الخليجي التزم الصمت على اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، ولم يصدر أي بيان استنكار لتجاوز الإمارات مبادرة السلام العربية.