“شاهد” سائق “سافل” في السعودية يصور النساء دون علمهن وينشر مقاطع حساسة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة مقطع فيديو أثار جدلا واسعاً، يوثق ما قام به سائق مع عدد من النساء اللائي تواجدن معه في سيارة الأجرة التي يقودها بإحدى المحافظات السعودية.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع أقدم السائق على تصوير عدد من الراكبات معه في السيارة، وقام بنشر ما صوّره عبر حسابه بموقع الفيديوهات القصيرة “تك توك” مما فجر موجة غضب ضده من عديد من المغردين والنشطاء، مطالبين السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

السادة النيابة العامة

معالي النائب العام هذا سايق تاكسي يقوم بتصوير النساء اللي يركبون معاه دون علمهم@kamnapp@bip_ksa#سائق_يصور_الراكبات pic.twitter.com/sRV6SdNXM4 — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) September 6, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن غضبهم واستيائهم من تجاوز السائق غير الأخلاقي بحق السيدات، ونشره لصورهن بهذه الطريقة.

لا بصراحه زودوها الاجانب كثييييييير لو اول واحد غلط وتعاقب وترحل ترحيل نهائي كان ماشفنا اللي نشوفه الحين من تعدياتهم وتطاولهم علينا وع حكامنا ملينا منهم ومن تصرفاتهم 🙄 — بــنــت الـوطــن 🦂 (@Na_Sa511) September 6, 2020

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بالمفسدين والمفسدات

اللهم أسترنا واياكم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض — ابو عبدالله (@alsugair3) September 6, 2020

ونشر أحد المغردين المقطع وعلق عليه قائلاً: “السادة النيابة العامة معالي النائب العام هذا سايق تاكسي يقوم بتصوير النساء اللي يركبون معاه دون علمهن”.

فيما علق آخر بمقطع فيديو ثان قام نفس السائق بتصويره أيضاً.

هذا المقطع الثاني للسائق وهو يصور النساء دون علمهن pic.twitter.com/GFv4cNGQci — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) September 6, 2020

وقال أحد المغردين محذرا من هذه الأفعال المشينة وموجها النصح للسيدات: “مفروض مايركبون مع تاكسي. رفع ظهر اليد فيه اوبر ارحم سعوديين. و إذا صار شي يقدر الواحد بسرعة يرفع شكو. بس التكاسي عماله ولا تقدر تشتكي عليهم ما فيه تطبيق أو برنامج”.

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