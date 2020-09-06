سعودي يصور النساء
سعودي يصور النساء
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“شاهد” سائق “سافل” في السعودية يصور النساء دون علمهن وينشر مقاطع حساسة!

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة مقطع فيديو أثار جدلا واسعاً، يوثق ما قام به سائق مع عدد من النساء اللائي تواجدن معه في سيارة الأجرة التي يقودها بإحدى المحافظات .

 

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع أقدم السائق على تصوير عدد من الراكبات معه في السيارة، وقام بنشر ما صوّره عبر حسابه بموقع الفيديوهات القصيرة “تك توك” مما فجر موجة غضب ضده من عديد من المغردين والنشطاء، مطالبين السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن غضبهم واستيائهم من تجاوز السائق غير الأخلاقي بحق السيدات، ونشره لصورهن بهذه الطريقة.

 

 

ونشر أحد المغردين المقطع وعلق عليه قائلاً: “السادة النيابة العامة معالي النائب العام هذا سايق تاكسي يقوم بتصوير النساء اللي يركبون معاه دون علمهن”.

 

فيما علق آخر بمقطع فيديو ثان قام نفس السائق بتصويره أيضاً.

 

 

وقال أحد المغردين محذرا من هذه الأفعال المشينة وموجها النصح للسيدات: “مفروض مايركبون مع تاكسي. رفع ظهر اليد فيه اوبر ارحم سعوديين. و إذا صار شي يقدر الواحد بسرعة يرفع شكو. بس التكاسي عماله ولا تقدر تشتكي عليهم ما فيه تطبيق أو برنامج”.

 

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