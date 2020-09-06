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ألقوه في المجاري .. عراقية غلبت الشيطان وهكذا قتلت زوجها مع عشيقها ليخلوا لهما الجو من بعده!

كتب وطن
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انتهت علاقة غرامية بين زوجة عراقية وعشيقها بجريمة مروّعة لزوجها، حيث ارتكبا جريمتهما للتخلص منه وليخلوا لهما الجو من بعده.

متابعة كاميرات المراقبة بيّنت قيام المتهم (م .غ) بأخذ المجني عليه إلى مكان مجهول وإخفائه، وبعد 24 ساعة تم إلقاء القبض على الجاني واعترف بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه، واتفاق على قتله.

وقام الجاني باستدراج المجني عليه إلى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بسكين عدة طعنات، ثم رماه فيها، وتم الانتقال إلى محل الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي.

وبحسب وزارة الداخلية العراقية فقد تمّ إلقاء القبض على زوجة المجني عليه، واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم، واتفاقهم على تنفيذ جريمتهم البشعة.

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