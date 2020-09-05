“أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة”.. “شاهد” المرزوقي يوجه نصيحة بجمل للمراهق ابن سلمان

وجه الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، رسالة شديدة اللهجة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مطالباً إياه بإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية، مؤكداً أن إمعان السلطات السعودية في خنق الحريات سيؤدي إلى تزايد الأصوات المطالبة بالإصلاح.

ونشر المرزوقي، على صفحته في موقع فيسبوك، شريط فيديو لمشاركته في الحملة الدولية لإطلاق سراح الداعية سلمان العودة ومعتقلي الرأي في السجون السعودية، والتي يتم تنظيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخاطب المرزوقي بن سلمان بقوله “محاولة إخماد الأصوات الإصلاحية جُرّبت كثيرا وفشلت، لن تُسكتون الأصوات التي تطالب بالإصلاح، بل بالعكس، كلما زدتم في محاولة قمع هذه الأصوات كلما زادت قيمتها وهيبتها، وزاد التفاف الناس حولها، وقامت بدورها عبر إجباركم على الإصلاحات الحقيقية التي يريدها الشعب، وليست الإصلاحات التي تقررونها أنتم”.

الحرية للدكتور سلمان العودة مشاركة الدكتور المرزوقي في الحملة الدولية لإطلاق سراح الدكتور سلمان العودة والمعتقلين والمعتقلات السياسيين في السجون السعودية Gepostet von ‎منصف المرزوقي – Moncef Marzouki‎ am Mittwoch, 2. September 2020

وأضاف “سلمان العودة والكثير من الموجودين في سجون السعودية، يجب أن نتجند لهم لأنهم يدافعون عن القيم التي ندافع عنها، هم يدافعون عن رؤية جديدة للعالم العربي والإسلامي، كفيلة بإنقاذ هذه الأمة المسكينة مما تتخبط فيه من مصاعب ومشاكل. اطلقوا سراح العودة وجميع معتقلي الرأي، فهذا أنفع لكم وللأمة”.

وقبل أيام، عبر المرزوقي عن تضامنه مع الناشطة الحقوقية المعتقلة لجين الهذلول، فيما دعاه عدد من النشطاء لتشكيل مجموعة ضغط دولية تضم شخصيات حقوقية من العالم، للضغط على السلطات السعودية ودفعها للإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد.

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