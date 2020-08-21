حساب سعودي يسيء للوزير العماني السابق يوسف بن علوي
حساب سعودي يسيء للوزير العماني السابق يوسف بن علوي
الهدهد

“سقطت من عيون الشعب العُماني وأثبتت أنها مُستحمرة” .. مغرّد عماني شهير يهاجم الحكومة السعودية لهذا السبب

كتب وطن
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هاجم المغرد العُماني “أبو مستهيل” ووسائل إعلامه إلى جانب الذباب الإلكتروني، الذي شن انتقادات لاذعة ضد بعد تغريدة مدح فيها وزير الخارجية السابق لسلطنة عمان وحذفها لاحقاً.

وقال أبو مستهيل، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “اليوم سقطت الحكومة من عيون الشعب العُماني فاليوم أثبتت بالفعل أنها حكومة (مستحمرة) ولا تملك أي قيم مع جيرانها وتُقَاد لكل شيء مزور ومزيف وأنها دولة غوغائية”.

وتابع: “أثبتت السعودية للشعب العماني أنها دولة غير محترمة دمروهم في محيطهم ولم يعد أحد عربي يحترم هذه الدولة”.

وأضاف “أبو مستهيل” موجهاً حديثه للسعوديين: “لا يتجرأ السفير السعودي بالسلطنة ولا ولي عهدكم أن يفتحوا أفواههم في تسجيلات مفبركة هذه تحتاج لرجال لذلك عندما يلجأوا للتويتر هذا يعني أن السعودية ليست دولة حقيقية بسبب عدم إمتلاكها دبلوماسية ورجال يخاطبوا عبرها السلطنه لذلك لا يملكون سوى التويتر قيمة السعودية من قيمة التويتر”.

وتابع: “ومن قال أننا نريد احترام من دولة قرارها بيد دولة ناشئة ودولة سهل إستحمارها وتُشترى ذمم كتابها وبعض رموزها ودولة لا يتجرأ سفيرها ولا وزيرها ولا ولي عهدها أن يطلب حتى توضيح من السلطنه في تسجيل مفبرك، لا يحتاج أحد لإحترامكم إن كنتم دولة غير محترمة أصلا تمارس سياستها بحصير التويتر”.

وتحت وطأة هجوم كبير من حسابات سعودية شبه رسمية وأخرى تابعة للديوان الملكي السعودي، حذف الوزير الإماراتي أنور قرقاش تغريدته التي امتدح فيها الوزير يوسف بن علوي .

واعتبرت تلك الحسابات أنّ بن علوي “تآمر” مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لتقسيم السعودية، في إشارةٍ منهم إلى التسجيل المفبرك الذي نشره المعارض السابق سعيد جداد.

ووصف قرقاش الوزير بن علوي بـ”مدرسة دبلوماسية بارزة” وبارك للوزير الجديد .

 

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