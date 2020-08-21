“سقطت من عيون الشعب العُماني وأثبتت أنها مُستحمرة” .. مغرّد عماني شهير يهاجم الحكومة السعودية لهذا السبب

هاجم المغرد العُماني “أبو مستهيل” النظام السعودي ووسائل إعلامه إلى جانب الذباب الإلكتروني، الذي شن انتقادات لاذعة ضد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بعد تغريدة مدح فيها وزير الخارجية السابق لسلطنة عمان يوسف بن علوي وحذفها لاحقاً.

وقال أبو مستهيل، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “اليوم سقطت الحكومة السعودية من عيون الشعب العُماني فاليوم أثبتت بالفعل أنها حكومة (مستحمرة) ولا تملك أي قيم مع جيرانها وتُقَاد لكل شيء مزور ومزيف وأنها دولة غوغائية”.

وتابع: “أثبتت السعودية للشعب العماني أنها دولة غير محترمة دمروهم في محيطهم ولم يعد أحد عربي يحترم هذه الدولة”.

اليوم سقطت الحكومة السعودية من عيون الشعب العُماني

فاليوم أثبتت بالفعل أنها حكومة (مستحمرة)

ولا تملك أي قيم مع جيرانها

وتُقَاد لكل شيء مزور ومزيف

وأنها دولة غوغائية

وأثبتت السعودية للشعب العماني أنها دولة غير محترمة

دمروهم في محيطهم ولم يعد أحد عربي يحترم هذه الدولة@ksaembassyom https://t.co/lFFYVTmqfG — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 20, 2020

وأضاف “أبو مستهيل” موجهاً حديثه للسعوديين: “لا يتجرأ السفير السعودي بالسلطنة ولا ولي عهدكم أن يفتحوا أفواههم في تسجيلات مفبركة هذه تحتاج لرجال لذلك عندما يلجأوا للتويتر هذا يعني أن السعودية ليست دولة حقيقية بسبب عدم إمتلاكها دبلوماسية ورجال يخاطبوا عبرها السلطنه لذلك لا يملكون سوى التويتر قيمة السعودية من قيمة التويتر”.

لا يتجرأ السفير السعودي بالسلطنه

ولا ولي عهدكم أن يفتحوا أفواههم في تسجيلات مفبركة

هذه تحتاج لرجال

لذلك عندما يلجأوا للتويتر هذا يعني أن السعودية ليست دولة حقيقية

بسبب عدم إمتلاكها دبلوماسية ورجال يخاطبوا عبرها السلطنه

لذلك لا يملكون سوى التويتر

قيمة السعودية من قيمة التويتر https://t.co/JkhLjgVaXh — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 20, 2020

وتابع: “ومن قال أننا نريد احترام من دولة قرارها بيد دولة ناشئة ودولة سهل إستحمارها وتُشترى ذمم كتابها وبعض رموزها ودولة لا يتجرأ سفيرها ولا وزيرها ولا ولي عهدها أن يطلب حتى توضيح من السلطنه في تسجيل مفبرك، لا يحتاج أحد لإحترامكم إن كنتم دولة غير محترمة أصلا تمارس سياستها بحصير التويتر”.

ومن قال أننا نريد إحترام من دولة قرارها بيد دولة ناشئة

ودولة سهل إستحمارها

وتُشترى ذمم كتابها وبعض رموزها

ودولة لا يتجرأ سفيرها ولا وزيرها ولا ولي عهدها أن يطلب حتى توضيح من السلطنه في تسجيل مفبرك

لا يحتاج أحد لإحترامكم إن كنتم دولة غير محترمة أصلا تمارس سياستها بحصير التويتر https://t.co/lFFYVTmqfG — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 21, 2020

وتحت وطأة هجوم كبير من حسابات سعودية شبه رسمية وأخرى تابعة للديوان الملكي السعودي، حذف الوزير الإماراتي أنور قرقاش تغريدته التي امتدح فيها الوزير يوسف بن علوي .

واعتبرت تلك الحسابات أنّ بن علوي “تآمر” مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لتقسيم السعودية، في إشارةٍ منهم إلى التسجيل المفبرك الذي نشره المعارض السابق سعيد جداد.

ووصف قرقاش الوزير بن علوي بـ”مدرسة دبلوماسية بارزة” وبارك للوزير الجديد بدر البوسعيدي.