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انحطاط أخلاقي .. اختراق ندوة عن أسباب التطبيع بين الإمارات وإسرائيل وعرض صور خلاعية!

كتب وطن
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كشف الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الاوسط عبدالله باعبود، عن اختراق رافضة للتطبيع بين وإسرائيل والتي نظمتها المجموعة الأكاديمية لفلسطين (بالَك) عبر برنامج “الزووم” وشارك فيها الى جانب عدد من الكتاب والمفكرين السياسيين العرب.

وقال باعبود في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّه تم اختراق ندوة (بالَك) من قبل بعض القراصنة “هاكرز” وعرض صور خلاعية خلال الحوار .

واعتبر ما قام به القراصنة بأنّه “لا ينم فقط عن قلة أدب وقلة احترام وقلة ذوق وانحطاط أخلاقي وإنما يبين أيضا المدى الذي يمكن أن يذهب إليه البعض من السوء والقبح والرداءة الممنهجة لتكميم الأفواه ومحاربة الرأي الآخر ومصادرة الفكر وقمع الحوار”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “باعبود”، موجهين اتهامات للإمارات باختراق الندوة، خاصة وأن لها سوابق مع معارضي سياساتها.

 

والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

 

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