انحطاط أخلاقي .. اختراق ندوة عن أسباب التطبيع بين الإمارات وإسرائيل وعرض صور خلاعية!

كشف الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الاوسط عبدالله باعبود، عن اختراق ندوة حوارية رافضة للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل والتي نظمتها المجموعة الأكاديمية لفلسطين (بالَك) عبر برنامج “الزووم” وشارك فيها الى جانب عدد من الكتاب والمفكرين السياسيين العرب.

وقال باعبود في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّه تم اختراق ندوة (بالَك) من قبل بعض القراصنة “هاكرز” وعرض صور خلاعية خلال الحوار .

واعتبر ما قام به القراصنة بأنّه “لا ينم فقط عن قلة أدب وقلة احترام وقلة ذوق وانحطاط أخلاقي وإنما يبين أيضا المدى الذي يمكن أن يذهب إليه البعض من السوء والقبح والرداءة الممنهجة لتكميم الأفواه ومحاربة الرأي الآخر ومصادرة الفكر وقمع الحوار”.

إختراق ندوة @Pal_Ac1 من قبل بعض القراصنة "هاكرز" وعرض صور خلاعية خلال الحوار لا ينم فقط عن قلة أدب وقلة إحترام وقلة ذوق وإنحطاط أخلاقي وإنما يبين أيضا المدى الذي يمكن أن يذهب إليه البعض من السوء والقبح والرداءة الممنهجة لتكميم الأفواه ومحاربة الرأي الآخر ومصادرة الفكر وقمع الحوار pic.twitter.com/1HVMy5mYBb — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) August 21, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “باعبود”، موجهين اتهامات للإمارات باختراق الندوة، خاصة وأن لها سوابق مع معارضي سياساتها.

لا يمكن أن تجد أنسان يرضى بمثل هالعمل وهذا الفعل الشنيع ولكن للأمانه ماذا عساهم أن يقدموا هؤلاء الاكاديميين غير البربره وكثرة الكلام الذي لا يسمن ولا يُغني …القضيه دينيه أسلاميه بحـته وهـؤلاء لا يملكون من العلم الشرعي قيد أنمله — محمد السقطري (@suqatrimohamed) August 21, 2020

على الاقل كلمة للتاريخ تريح ضمائرهم إلى أن تستيقظ الأمة. — The Apex (@TheApex5) August 21, 2020

انهم ينفذون اوامر اسيادهم اللعينة — شبيه الريح (@WellSiteLeader) August 21, 2020

اما إسرائيل أو……. انا احس انه او — ساركوزي (@Saher_Oman) August 21, 2020

أبوظبي — عبدالعزيز 🇶🇦 (@WjHivb) August 21, 2020

والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.