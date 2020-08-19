أطلقوا عليه كلب ينهش أعضائه التناسلية.. “شاهد” ما فعله مصريان بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة “لمجرد التسلية” صادم!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب واسعة عقب تداول فيديو صادم، أظهر اعتداء وحشي لعدد من الأشخاص على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام كلب بوليسي شرس بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” قيام بعض الأشخاص بإرهاب الشاب بكلب بوليسي، وبعدها قام أحدهم بتحفيز الكلب للاعتداء على الشاب المريض، وتخويفه وجعل الكلب يعض رجله وبطنه وأعضاءه الجنسية أيضاً.

فيديو يظهر تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر والتخويف من كلب بحوزة شباب في مصر pic.twitter.com/JIozUfvZVp — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 19, 2020

واستمر الشباب بالاعتداء على المريض رغم صراخه ومحاولات الهروب من الكلب الشرس، وسط ضحك المعتدين وسخريتهم منه.

وتسبب المقطع بموجة من ردود الأفعال من قبل المغردين والمتفاعلين الغاضبين عبر مواقع التواصل، والذين ساءهم مشهد الاعتداء على الشاب المريض المسكين، مطالبين السلطات المصرية بضرورة تعقب واعتقال الأشخاص المتورطين في المقطع، والذين يستحقون العقاب والمحاسبة بالقانون.

الله ينتقم منه عاجلا غير آجل ، هذا لو تشوفه في و لا تساعده ممكن تستأثم ، كيف تحيب الخطر عنده و تضحك عليه و تصور خطأك و تثيت للناس عدم خوفك من الله ، و عدم حيائك من الناس . — Al barg (@al_goana) August 19, 2020

لو فيه قانون يردعه ماسوى ذا التصرف

سجن جلد لمدة ١٠ سنوات أقل شي — خالد (@mrkhoeld) August 19, 2020

وعلق أحد المغردين الذين أغضبهم المقطع بشدة: “اللهم أنزل عليهم سخطك وأرني فيهم عقابك وأنزل عليهم أشد العذاب، وشتتهم واجعلهم يفقدون أعز ما يملكون ويتمنون الموت ولا يجدونه”.

اللهم انزل عليهم سخطك و ارني فيهم عقابك و انزل عليهم اشد العذاب و شتتهم و اجعلهم يفقدون اعز ما يملكون و يتمنون الموت ولا يجدونه — باعوص (@lixopw) August 19, 2020

وبحسب ما كشفت وسائل أنباء مصرية فقد تمكنت أجهزة أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة التنمر على الشاب المعاق ذهنياً باستخدام كلب، وتمكنت قوات الأمن من معرفة أن المجني عليه مقيم في منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهمين والكلب الذي ظهر في الفيديو.

ووفق تأكيد تلك الأنباء فقد تم إحالة المتهمين وهما شاب عاطل وحلّاق، تم إحالتهم لجهات التحقيق التي باشرت بإجراءات القضية ضدهما.