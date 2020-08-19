الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
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أطلقوا عليه كلب ينهش أعضائه التناسلية.. “شاهد” ما فعله مصريان بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة “لمجرد التسلية” صادم!

كتب وطن
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سادت مواقع التواصل الاجتماعي في موجة غضب واسعة عقب تداول فيديو صادم، أظهر اعتداء وحشي لعدد من الأشخاص على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام شرس بأحد أحياء العاصمة المصرية .

 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” قيام بعض الأشخاص بإرهاب الشاب بكلب بوليسي، وبعدها قام أحدهم بتحفيز الكلب للاعتداء على الشاب المريض، وتخويفه وجعل الكلب يعض رجله وبطنه وأعضاءه الجنسية أيضاً.

 

واستمر الشباب بالاعتداء على المريض رغم صراخه ومحاولات الهروب من الكلب الشرس، وسط ضحك المعتدين وسخريتهم منه.

 

وتسبب المقطع بموجة من ردود الأفعال من قبل المغردين والمتفاعلين الغاضبين عبر مواقع التواصل، والذين ساءهم مشهد الاعتداء على الشاب المريض المسكين، مطالبين السلطات المصرية بضرورة تعقب واعتقال الأشخاص المتورطين في المقطع، والذين يستحقون العقاب والمحاسبة بالقانون.

 

 

وعلق أحد المغردين الذين أغضبهم المقطع بشدة: “اللهم أنزل عليهم سخطك وأرني فيهم عقابك وأنزل عليهم أشد العذاب، وشتتهم واجعلهم يفقدون أعز ما يملكون ويتمنون الموت ولا يجدونه”.

 

 

وبحسب ما كشفت وسائل أنباء مصرية فقد تمكنت أجهزة أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة التنمر على الشاب المعاق ذهنياً باستخدام كلب، وتمكنت قوات الأمن من معرفة أن المجني عليه مقيم في منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهمين والكلب الذي ظهر في الفيديو.

 

ووفق تأكيد تلك الأنباء فقد تم إحالة المتهمين وهما شاب عاطل وحلّاق، تم إحالتهم لجهات التحقيق التي باشرت بإجراءات القضية ضدهما.

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