موظفة سابقة بجهاز شرطة دبي بمقاطعة الامارات
موظفة سابقة بجهاز شرطة دبي بمقاطعة الامارات
الهدهد

استقالت مؤخراً .. موظفة في شرطة دبي تتنازل عن كلّ شيء وتتعهد بمقاطعة الإمارات لخيانتها فلسطين

كتب وطن
0

تعهدت موظفة سابقة بجهاز بمقاطعة بسبب خيانتها لقضية بعد اعلانها مع .

وقالت رنا ابراهيم كاتبة، في تغريدةٍ بموقع “تويتر”، إنها استقالت من شرطة دبي مؤخراً .

وأفادت “كاتبة” شرطة دبي بأنها لن تحضر من اجل إلغاء الإقامة.

وأعلنت تنازلها عن مكافاة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة؛ لإنها  ترفض كافة أشكال التعاون والتواصل مع كل من يتعاون مع الكيان الصهيوني.

وأعلن بيان مشترك من نشطاء إماراتيين رفضهم تطبيع حكومة الامارات مع الكيان الصهيوني، معتبرين ذلك خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية.

وجاء في البيان: “لا يعنى سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقيه وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لايوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم. ويوم أن كان الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشا من الحرية لم يتردد في الخروج فى مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة وجمع التبرعات نصرة لأهله في فلسطين”.

وأكدوا في بيانهم أن شعب الإمارات سيبقى سندا وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي انتهكت حقوقه واغتصبت أرضه من قبل دولة الإرهاب الصهيوني.

والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “ للقدس والقضية الفلسطينية”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الطبال وسيم يوسف يصاب بـ”الصرع” بعد أن قال مفتي القدس أن زيارة الأقصى…

الهدهد

هل يجرؤ ابن سلمان على التطبيع العلني.. الأمير الصغير في حيرة من أمره بعد أن أعلن…

الهدهد

“شاهد” عقدة قطر حاضرة في أبوظبي حتى في التطبيع.. وما قاله مسؤول إماراتي…

الهدهد

صدمه موقف الكويت.. “الشيطان” كوشنر حاول الإيقاع بين الفلسطينيين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.