بعد ساعات من الاتفاق .. نتنياهو أخذ من محمد بن زايد ما يريد وكذّبه أمام الصحفيين

في خطوة غير مسبوقة، استغلت فيها الإمارات القضية الفلسطينية مدخلاً للتطبيع مع إسرائيل وأعلنت اتفاقية سلام معها، أعلن عدد من المطبلين للنظام الإماراتي تأييدهم للخطوة الإماراتية الخيانية، معتبرين أنها في الاتجاه الصحيح.

هذا وكذب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في مزاعمه بربط التطبيع مع الكيان مقابل التخلي عن فكرة ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو، في رده على سؤال لأحد الصحفيين بعد الإدلاء ببيان خول الاتفاق: إن “ما حدث هو سلام مقابل السلام، سأحقق تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، ولا يوجد تغيير في خطتي لتطبيق سيادتنا”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.

ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.

كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .

هذا وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي سيتوجه قريبا إلى الإمارات للتباحث في تفاصيل اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

في حيثن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ وفداً إسرائيليا رفيع يتوجه الأسبوع المقبل إلى الإمارات في إطار اتفاق تطبيع العلاقات معها.

من جانبها، كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الإمارات مرتين في إطار المحادثات السرية التي سبقت الإعلان عن تطبيع العلاقات.



