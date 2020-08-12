“شاهد” كيف نجا طفلين لبنانيين من الموت المحقق لحظة انفجار مرفأ بيروت؟!

أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، تدخل عناية الرحمن في انقاذ طفلين لبنانيين لحظة انفجار مرفأ بيروت المروع يوم الثلاثاء الماضي الرابع من أغسطس آب 2020.

ورصدت “وطن”، مقطع الفيديو الذي جرى تداوله للحظة دخول طفلين مع مربيتهم إلى المصعد الكهربائي، قبل وقوع الانفجار بثوان معدودة، كادت أن تكون فارقاً في حياتهم، لولا ستر الله.

وتفاعل عديد من المغردين مع المقطع الذي أثار مشاعر عديد منهم، خاصة بعد أن فقدت لبنان ما يقارب أكثر من 220 شخصاً في الحادثة، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين حتى اللحظة.

@Ooussa سبحان الله ☝️حتى باب الاصنصير انفتح لهم بعد الانفجارو ما انقفل عليهم،، اللهم أحفظنا و الجميع من كل سوء🤲 — Sa77ora (@sa77ora) August 12, 2020

سبحان الله دخولهم الاصنصير كان سبب لبقائهم على قيد الحياة — Basheer Al Mutr (@Basheermj1) August 12, 2020

وتسببت حاوية تحتوي على أكثر من 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم القابلة للانفجار، كانت مخزنة في مرفأ بيروت، بانفجار ضخم بلغ قطره أكثر من 8 كيلو مترات عن محيطه، متسبباً بآلاف الضحايا، وتشريد أكثر من 250 ألف نسمة لتضرر منازلهم.

وتحاول السلطات اللبنانية معرفة تفاصيل الحادثة والتي بدأت خيوطها بالتكشف، موضحة تورط مسئولي الدولة الأبرز في الإهمال والتقصير في التعامل مع شحنة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ، حيث كشفت وكالة رويترز بأن رئيس البلاد ورئيس الوزراء وصلهم تقارير من جهاز أمن الدولة اللبناني يفيد بخطورة وجود الشحنة في المرفأ، وإمكانية أن تدمر بيروت لو انفجرت.

وتشهد لبنان موجات احتجاج عارمة، وحالة غضب واحتقان كبيرة لدى المواطنين تجاه كل مكونات النظام السياسي، نظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية أصلاً في البلاد، وأتت الحادثة لتفجر ما تبقى من حلم وصبر لدى اللبنانيين.