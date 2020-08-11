“هؤلاء من يحمون العراق”.. “شاهد” هروب مسؤول أمريكي بارز خلال لقاء مباشر بسبب صافرات الإنذار بالمنطقة الخضراء

ظهر المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، مايلز كاغينز، أمس الثلاثاء، في مقطع فيديو وهو يهرب أثناء سقوط صاروخ في محيط “المنطقة الخضراء” في بغداد.

ووفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد كان مايليز يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية، وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب واختبأ داخل إحدى مباني السفارة.

المذيع تدارك الأمر، وقال إن كاغينز غادر الموقع وترك المقابلة، مشيراً إلى أن ذلك بسبب استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ، حيث انتقل لاستقبال ضيف آخر في الوقت الذي عبر عن ذهوله لما حدث على الهواء مباشرة.

ولاحقاً عاد المذيع للعقيد كاغينز، وسأله عن طبيعة الحدث، حيث أكد أنه عندما سمع صفارات الإنذار ذهب للاحتماء في مكان آمن.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هروب العقيد الأمريكي بجانب من السخرية وأطلقوا تعليقات ساخرة على الحادثة.

المتحدث باسم التحالف العقيد مايلز كاغنز يهرب عند سماعها جرس الانذار بعد قصف السفاره الامريكية في بغداد

…. وتستمر قصة الهروب لدى جنود التحالف… بيمن تذكرني ها بكبيرهم من هرب من طلاق النار… متعودة pic.twitter.com/j8R7ugQ0Ka — muhanad sattar (@muhanad_sattar) August 11, 2020

اركض اخوي عامر اركض 😂😂😂

هروب الكولونيل كاغنز من مقابلة تلفزيونية اثناء اطلاق صفارة الانذار في السفارة الامريكية في بغداد #لا_اعطيكم #كلنا_علي_فاضل pic.twitter.com/78QfUehgW0 — ليث البغدادي (@O6jiRkl5RzL5yDC) August 11, 2020

هروب هذا الاجرب كاغنز اثناء مقابلة مباشرة بعد سماع صفارات انذار السفارة pic.twitter.com/9Kuk6TyyTM — محمد المصطفى (@2HbRRvykk4GaQ5S) August 11, 2020

الكولونيل كاغنز من بغداد يغادر اللقاء عند سماع الغارة على المنطقة الخضراء

فلت ابو سمرة ويريدون هذولة يحمونا !!!!

خلي يحمون نفسهم اول…

عند الطك تبين الزلم ههههه pic.twitter.com/q1SbfhTjpP — يوميات ضابط دمج" (@damageofficer1) August 11, 2020

من يريد السيادة فعلا فليسجل موقف ازاء التدخل التركي والاحتلال الامريكي

فهما المصداق لخرق السيادة#الاستهتار_التركي لحظة سقوط صاروخ كاتيوشا على السفارة الامريكية وهروب الكولونيل "كاغنز " المتحدث بسم مايسمى التحالف الدولي في العراق انتم جبناء المقاومة ارعبتكم pic.twitter.com/ohJY7UeABF — كريم الكناني (@alknanekreem) August 11, 2020

وأمس الثلاثاء، قال مصدر أمني عراقي، إن هجوما بصاروخ كاتيوشا استهدف “المنطقة الخضراء” في العاصمة بغداد، التي تضم مباني البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من هجوم بعبوة ناسفة، استهدف رتلا للقوات الأمريكية في منطقة التاجي شمالي بغداد.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب “حزب الله” العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.