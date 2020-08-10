“سواحل عمان” أثار إعجاب العُمانيين إلا المعارض السابق سعيد جداد.. دافع عن الإمارات وهاجم الجزيرة!

هاجم المعارض العُماني السابق سعيد جداد والذي عاد للسلطنة من لندن بموجب عفو سُلطاني، قناة الجزيرة القطرية، بسبب وثائقي “سواحل عمان” الذي أنتجته وبثته القناة مساء الأحد .

وعرض البرنامج لتاريخ مهم في منطقة الخليج العربي خصوصًا تاريخ نشأة الإمارات التي كانت تابعة وتدين بالولاء لسلاطين دولة عمان.

وكان يطلق على منطقة الإمارات حاليًا ساحل عمان الشمالي، فكان حكام ما يعرف بأبو ظبي ودبي حاليًا يخضعون لحكم السلطان العماني ويأتمرون بأمره.

وكتب ” جداد” عبر توتير” قائلاً: “عمان امبراطورية عظيمة وهذا فخر لنا ، لكن برامج الجزيرة عن الامبراطورية العمانية وعرض خارطة عمانية تضم دولة الامارات ليس لوجه الله والتاريخ وانما كعادتها الجزيرة تحاول دق اسفين بين الجارتين الشقيقتين ، لكن القيادتين والشعبين الشقيقين في عمان والامارات اكبر من ان يؤثر فيهم برنامج”.

عمان امبراطورية عظيمة وهذا فخر لنا ، لكن برامج الجزيرة عن الامبراطورية العمانية وعرض خارطة عمانية تضم دولة الامارات ليس لوجه الله والتاريخ وانما كعادتها الجزيرة تحاول دق اسفين بين الجارتين الشقيقتين ، لكن القيادتين والشعبين الشقيقين في عمان والامارات اكبر من ان يؤثر فيهم برنامج. — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) August 9, 2020

وفي تعليقه على تغريدة سعيد جداد، قال المغرّد العماني نايف الرواس: “تغريدتك أفتقدت الكثير من الفصاحة، لا الوقت ولا الموقف مناسبان لوجة النظر هذه. ولا تغتر بكمية الاعجابات على هكذا تغريدة، فكلنا يعلم من أين تصدر التعليمات”.

تغريدتك أفتقدت الكثير من الفصاحة، لا الوقت ولا الموقف مناسبان لوجة النظر هذه. ولا تغتر بكمية الاعجابات على هكذا تغريدة، فكلنا يعلم من أين تصدر التعليمات. @sjadad1#الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/Nd26tmKdlo — نايف الرواس (@BO0bCsHI10zN0ph) August 9, 2020

في حين كتب فهد البلوشي: “تابعنا الحلقة وليس فيها أي مما ذكرت وبالعكس حلقة مثريه وحياديه جدا بل اختزلت الكثير من تاريخ الامبراطورية العمانية ..ما أدري شو اللي دفعك حتى تكتب ما كتبت وأنت أصلا ما شفت شي …غريب أمرك”.

تابعنا الحلقة وليس فيها أي مما ذكرت وبالعكس حلقة مثريه وحياديه جدا بل اختزلت الكثير من تاريخ الامبراطورية العمانية ..ما أدري شو اللي دفعك حتى تكتب ما كتبت وأنت أصلا ما شفت شي …غريب أمرك https://t.co/3naDW17drl — Fahad Al Baloushi (@Max700usa) August 9, 2020

اما المغرّد “عابر سبيل” فكتب: “لو عرضته قناة بي بي سي او اي قناة أخرى لما سمعناك تقول هذا الكلام. واضح راعي الطبع ما يجوز عن طبعه. التاريخ يبقى تاريخ و لا يتغير سواء عرضته الجزيرة او اي قناة أخرى. واضح من الذي يبحث عن الفتن اللي مو عاجبه يدق راسه في الجدار. و لا تنسى الحفاظة خبرهم ربعك”.

لو عرضته قناة بي بي سي او اي قناة أخرى لما سمعناك تقول هذا الكلام. واضح راعي الطبع ما يجوز عن طبعه. التاريخ يبقى تاريخ و لا يتغير سواءا عرضته الجزيرة او اي قناة أخرى. واضح من الذي يبحث عن الفتن اللي مو عاجبه يدق راسه في الجدار. و لا تنسى الحفاظة خبرهم ربعك 😂 https://t.co/r8iBuiMFfk — 🇴🇲♡عابر سبيل♡🇴🇲 (@3bir_Sabeel) August 9, 2020