فيديو من زاوية اخرى.. “شاهد” قوة انفجار مرفأ بيروت كما لم تراه من قبل هذا ما حصل بالسيارة والسائق!

أظهر مقطع فيديو جديد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار الكبير الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الثلاثاء الرابع من أغسطس آب 2020.

وبيّن المقطع الذي تم تصويره من داخل سيّارة تسير على بعد كيلومترات من حادثة الانفجار، كيف وصلت حمم الانفجار إلى السيارة، وتسببت بتكسير زجاجها، وإصابة صاحب السيارة الذي يصوّر المقطع، والذي سقط منه الهاتف على ما يبدو خلال التصوير، من شدة الانفجار، الذي طاله على بعد كيلو مترات بعيدة.

I’ve seen this horror on twitter and I’m still shocked 😔. Pray for #beirut 🙏 #Beirut#بيروت #لبنان #PrayForLebanon #LebanonExplosion pic.twitter.com/yoSKB5F9tu

— Engr Ehsan Tareen (@TareenEhsan) August 4, 2020