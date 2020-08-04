“من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟”.. الممثلة الإباحية ميا خليفة تنهار بعد كارثة بيروت

علقت الممثلة الإباحية السابقة لبنانية الأصل ميا خليفة على تفجيرات بيروت التي هزت العالم أمس الثلاثاء.

ودعت ميا خليفة عبر فيديو متداول رصدته “وطن”، الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة”

وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

الشهيرة "مايا خليفة" تفقد السيطرة وتبكي بسبب تفجيرات لبنان في العاصمة #بيروت pic.twitter.com/Fohe5Eljfi — Celebs World (@Celebrities_Wo) August 5, 2020

وشككت ميا خليفة في تغريدة أخرى رصدتها “وطن”، برواية الألعاب النارية.

وكتبت: ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

“Fireworks”?!!!!! Who’s more disgraceful in the eyes of god, me or hezbollah? You’re disgusting and the lebanese people deserve better. https://t.co/7goXtfj6b3 — Mia K. (@miakhalifa) August 4, 2020

وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة صباح الأربعاء أن أحدث حصيلة لضحايا الإنفجار بلغت أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح .وهي إحصائية لا تزال أولية .

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل، وأوصى مجلسَ الوزراء بإعلان حالة الطوارئ عندما يجتمع الأربعاء.

وقال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى أفريقيا.

ونترات الأمونيوم، مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما، معربا عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان.

وقال عن الإنفجار: “يبدو أنه هجوم رهيب”.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب إن “ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون ثمنه”.

وأضاف: “لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب”.

ووجه “دياب” نداء عاجل إلى كل الدول الصديقة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته.

وسارع رؤساء دول إلى الإعلان عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفورية للبنان بعد الإنفجار.

ونقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين اسرائيليين قولهم إنه لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت .