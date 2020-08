“من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟”.. الممثلة الإباحية ميا خليفة تنهار بعد كارثة بيروت

علقت الممثلة الإباحية السابقة لبنانية الأصل ميا خليفة على تفجيرات بيروت التي هزت العالم أمس الثلاثاء.

ودعت ميا خليفة عبر فيديو متداول رصدته “وطن”، الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة”

وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

وشككت ميا خليفة في تغريدة أخرى رصدتها “وطن”، برواية الألعاب النارية.

وكتبت: ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

“Fireworks”?!!!!! Who’s more disgraceful in the eyes of god, me or hezbollah?

You’re disgusting and the lebanese people deserve better. https://t.co/7goXtfj6b3

— Mia K. (@miakhalifa) August 4, 2020