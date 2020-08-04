سارة الكندري
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“شاهد” الفيديو الذي أثار غضب زوج سارة الكندري وأجبرها على الاعتزال بسببه.. أحد المشاهير لم يُقاوم “جسمها المثير”!!

كتب وطن
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ضمن سلسلة الأسرار التي وعد بفضحها، كشف نجم السوشيال ميديا الإيراني “شهاب ملح الانستجرام”، أن أحد المشاهير طلب منه رقم الفاشينستا الكويتية سارة الكندري لإقامة علاقة معها.

 

وقال شهاب بفيديو رصدته “وطن”: “كل ما تصور سارة جسمها أو أنا أصورها، كان يتخرفن ويتصل علي ويقولي شهاب عادي عند زوجها لو كلمتها؟ أو أعطها رقمي وخلها تكلمني من وراء زوجها، وهو زوج ممثلة مشهورة”.

 

 

ونشر شهاب الفيديو الذي قام به أحد المشاهير بالاتصال به من أجل إقامة علاقة مع سارة الكندري، وكتب: “أحمد تعال الحق عندي تسجيل صوته وهو يقول ضبطني فيها”.

 

وقام شهاب بالاتصال على أحمد وسارة أمام الجمهور، واللذان هدداه بدورهما بالقدوم إلى إيران للانتقام منه بسبب ما يفعله، قائلين له: “هذا جزاء وقفتنا معك، وهذا آخر المعروف؟”.

 

وكانت سارة الكندري قد أعلنت عن اعتزالها السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديو الذي نشره شهاب.

 

وظهرت سارة الكندري بفيديو باكية مُنهارة، وقالت: “أنا أعتزل اليوم بسبب شخص تبلى علي، وقال عني كلاماً لا يُقال نهائياً”.

 

وتابعت سارة: “زوجي أحمد طلب مني الاعتزال نهائياً، وكل ما أريده منكم أو تتوسطوا لي وتقنعونه بأن يعدل عن قراره، لأني تعلقت بكم جداً”.

 

 

واعتاد الثلاثي سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، وشهاب، الظهور سوياً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن حين تم ترحيل شهاب من الكويت، قطع الزوجان علاقتهما به، ما أثار غضبه فأصبح يُهاجمهما ويُشهر بأسرارهما بشكل غير مباشر.

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