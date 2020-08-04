“شاهد” الفيديو الذي أثار غضب زوج سارة الكندري وأجبرها على الاعتزال بسببه.. أحد المشاهير لم يُقاوم “جسمها المثير”!!

ضمن سلسلة الأسرار التي وعد بفضحها، كشف نجم السوشيال ميديا الإيراني “شهاب ملح الانستجرام”، أن أحد المشاهير طلب منه رقم الفاشينستا الكويتية سارة الكندري لإقامة علاقة معها.

وقال شهاب بفيديو رصدته “وطن”: “كل ما تصور سارة جسمها أو أنا أصورها، كان يتخرفن ويتصل علي ويقولي شهاب عادي عند زوجها لو كلمتها؟ أو أعطها رقمي وخلها تكلمني من وراء زوجها، وهو زوج ممثلة مشهورة”.

شهاب يتهم احد المشاهير بطلبه رقم هاتف سارة الكندري لاقامة علاقة معها بعد تصويرها عدة فيديوهات لجسمها مع شهاب " والسيف الطارح "احمداني"" الشبل من ذاك الاسد يشعر بالغضب الشديد جدا ويتوعد المشهور ب عقاب شديد وإيقافه عند حده pic.twitter.com/fxZ7CJphsN — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 3, 2020

ونشر شهاب الفيديو الذي قام به أحد المشاهير بالاتصال به من أجل إقامة علاقة مع سارة الكندري، وكتب: “أحمد تعال الحق عندي تسجيل صوته وهو يقول ضبطني فيها”.

وقام شهاب بالاتصال على أحمد وسارة أمام الجمهور، واللذان هدداه بدورهما بالقدوم إلى إيران للانتقام منه بسبب ما يفعله، قائلين له: “هذا جزاء وقفتنا معك، وهذا آخر المعروف؟”.

وكانت سارة الكندري قد أعلنت عن اعتزالها السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديو الذي نشره شهاب.

وظهرت سارة الكندري بفيديو باكية مُنهارة، وقالت: “أنا أعتزل اليوم بسبب شخص تبلى علي، وقال عني كلاماً لا يُقال نهائياً”.

وتابعت سارة: “زوجي أحمد طلب مني الاعتزال نهائياً، وكل ما أريده منكم أو تتوسطوا لي وتقنعونه بأن يعدل عن قراره، لأني تعلقت بكم جداً”.

سارة الكندري تقرر الاعتزال بسبب غيرة زوجها "احمداني" بسبب تصريح شهاب الذي اغضب احمداني وسارة الكندري تناشد المتابعين بمراسلة احمداني للعفو عنها "لانها ما تقدر تعيش بدونكم وتعلقت في المتابعين" pic.twitter.com/jChNdhNk4W — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 3, 2020

واعتاد الثلاثي سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، وشهاب، الظهور سوياً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن حين تم ترحيل شهاب من الكويت، قطع الزوجان علاقتهما به، ما أثار غضبه فأصبح يُهاجمهما ويُشهر بأسرارهما بشكل غير مباشر.