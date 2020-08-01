الكويت توجّه صفعة للمصريين مع استئناف الرحلات التجارية بعد قرار منع القادمين من 31 دولة دخول البلاد

تصدر وسم (#لا_لرحلات_عوده_المصريين) قائمة الترند بموقع “تويتر” في الكويت وذلك في أعقاب قرار كويتي رسمي بحظر دخول المسافرين القادمين منها إلى البلاد، مع بدء التشغيل للرحلات التجارية السبت.

وشمل قرار الحظر الكويتي 31 دولةً من ضمنها مصر، وتلك الدول هي: الهند – ايران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنجلاديش – الفلبين – سورية – إسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سريلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – اندونيسيا – تشيلي – باكستان – لبنان – هونغ كونغ – ايطاليا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتنيغرو – جمهورية الدومنيكان – كوسوفو.

ووفقاً لما أعلنته هيئة الطيران المدني في الكويت فيشمل المنع من كان متواجدا في تلك الدول الـ31 خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى اشعار آخر .

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية يمنع دخول الركاب الأجانب القادمين من 31 دولة الى مطار الكويت الدولي ويشمل المنع من كان متواجدا في هذه الدول خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى اشعار آخر . pic.twitter.com/30X0ikpC0u — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 1, 2020

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالله الكندري: “تواصلت مع وزير الصحة لمنع القادمين من مصر واعتبارها من الدول عالية الخطورة بتفشي وباء كورونا وبحمد الله تم ادراجها من الدول الممنوعة”.

تواصلت مع وزير الصحة لمنع القادمين من مصر واعتبارها من الدول عالية الخطورة بتفشي وباء كورونا وبحمد الله تم ادراجها من الدول الممنوعة. سلامة وصحة المواطنين لا تدخل ضمن المجاملات السياسيه . — عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) August 1, 2020

وأكدت الأمر الخاص بمنع المصريين من دخول الكويت النائب صفاء الهاشم في تغريدةٍ بتويتر.

أبلغني للتو الأخ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر

برسالة وزير الصحة التالية: صدر من الصحه العامه

بمنع دخول الكويت من دول جديده من ضمنها مصر

علما بانه هناك وقف لاصدار الاقامات الجديده و كروت الزياره و اصدار الفيز

لجميع الدول.#تمام — safa Alhashem (@safaalhashem) August 1, 2020

استئناف الرحلات التجارية

من جهته،قال رئيس الطيران المدني الكويتي سلمان الحمود الصباح، في تصريح صحفي، إن “اليوم الأول (السبت) للمرحلة الأولى (6 أشهر) لخطة استئناف الرحلات التجارية انطلق بنجاح”.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف التشغيل وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأهاب بجميع المسافرين والعاملين في مباني المطار بـ “ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والارشادات التي تصدر سواء من وزارة الصحة او الإدارة العامة للطيران المدني”.

وتتضمن هذه المرحلة تشغيل 30 بالمئة من طاقة المطار للطائرات المغادرة والقادمة، وألا يزيد عدد الركاب يوميا عن 10 آلاف، وأن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 يومياً.

ووضعت الكويت خطة من 3 مراحل للعودة إلى الحركة الطبيعية للمطار، بحيث تكون المرحلة الثانية بنسبة لا تزيد على 60 بالمئة، على ألا يزيد عدد الركاب عن 20 ألفاً يومياً، والحد الأقصى للرحلات 200 يومياً، وتمتد أيضاً 6 أشهر.

أما المرحلة الأخيرة، فتبدأ في أغسطس/آب 2021 بنسبة تشغيل 100بالمئة، ويصل عدد الركاب إلى أكثر من 30 ألفاً يومياً، والحد الأقصى للرحلات 300 يومياً.

#لا_لرحلات_عوده_المصريين

وبالعودة إلى تعليقات الكويتيين على قرار منع المصريين من دخول الكويت ضمن قائمة الدول الـ31، فقد لاقى القرار ارتياحاً كبيراً بين المغرّدين الكويتيين، مذكرين بتصرفات الوافدين المصريين في الآونة الأخيرة، خاصةً خلال الحظر الذي فرضته السلطات الكويتية لمواجهة وباء كورونا، وقد أدّت تلك التصرفات لتفشي الوباء في البلاد -وفق المغرّدين-.

شكرا للمغردين رسميا مافي طياره بتطير غير طيارات اليوم، وتم الغاء الرحلات من مصر الى الكويت الى اشعار اخر #لا_لرحلات_عوده_المصريين pic.twitter.com/TArGOugdHt — الأغلبية الصامته (@kuwaityproud) August 1, 2020

لن ننسى بلطجة وتكسير وتدمير وتطاول هذه الجاليه،، ولانريدها ان تتكر ،،، لا لعودة البلطجيه #لا_لرحلات_عودة_المصريين pic.twitter.com/5p5xgTwJcJ — جلاد البلح🇰🇼 (@Hamadq840) August 1, 2020

مصر للطيران تلغي كلّ رحلاتها المتجهة للكويت

وأعلنت شركة مصر للطيران، السبت، إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتباراً من اليوم السبت ولحين اشعار آخر، في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية.

وصول 450 راكباً من مصر!

ورغم ذلك، كشف مصدر مسؤول لـصحيفة “القبس” الكويتية أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الكويت الدولي، من الدول التي شملها حظر الطيران التجاري 4 رحلات جوية.

وافاد مصدر بان هناك 3 رحلات اضافية غير مجدولة قدمت من مصر من 3 مطارات مختلفة في القاهرة وسوهاج والاسكندرية، فضلا عن رحلة واحدة من بيروت.

وبين ان عدد الركاب القادمين من مصر بلغ نحو 450 راكبا و120 راكبا من بيروت.

وذكر المصدر ان الـ 3 رحلات الاضافية وصلت مطار الكويت الدولي في ساعة واحدة، حيث وصلت الطائرة الاولى من القاهرة عند الساعة الـ 1 صباحا والثانية من الاسكندرية عند الساعة 1.22 صباحا والثالثة من سوهاج عند الساعة 2 صباحا.

وقال المصدر ان قرار حظر الطيران التجاري لـ31 دولة من قبل السلطات الصحية كان مفاجئا وسريعاً حيث تمت جدولة اليوم الاول لمغادرة نحو 23 رحلة ووصول 20 رحلة من عدة وجهات شملت مصر وبيروت وتركيا والدوحة ودبي.

واشار المصدر الى ان قرار حظر الطيران التجاري ستكون له تبعات قانونية ومالية على بعض شركات الطيران بسبب الغاء الاف من تذاكر السفر.