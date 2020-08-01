السعودية الهاربة رهف القنون تشعل المواقع بصور قمة في الجرأة “بلا حمالات صدر”!

أشعلت السعودية رهف القنون ضجةً واسعةً بعدما نشرت صورتين لها ظهرت فيهما وهي لا ترتدي حمالة صدر ما عرّضها لتعليقاتٍ غاضبة .

وكتب المثيرة للجدل رهف القنون على الصور: “لم أخلق لأكون خفية”.

ويبدو أن رهف القنون لم تنتبه إلى إجراء تعديل على الصور قبل نشرها كما اعتادت في بعض الصور حيث نشرتها بالجودة ذاتها التي تم التقاطها بها، وعندما انتبهت حذفت تلك الصور تمامًا.

وبعد حذف الصور عادت رهف القنون ونشرت الصور مرة أخرى بعد إجراء تعديل عليها وخالفت التعليق الأول تمامًا، حيث مدحت نفسها بأن الابتسامة التي تظهر على وجهها من أجمل الأشياء التي تتمتع بها.

ونشرت رهف القنون صورة دوّن عليها عبارة باللغة الإنجليزية قالت فيها: “النساء الغاضبات سيغيرن العالم”، فأثارت حالة من الجدل .

وقبل أيام، أعلنت رهف القنون عن إنجاب طفلها الأول، ونشرت صوراً لزوجها ويُدعى (لوفولو أندي)، وهو من مواليد القارة الإفريقية وتحديدًا جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتربى في الصين وعاش بها وحاليًا يقيم في كندا.

ولوفولو أندي لاعب كرة “سلة” بدوري كرة السلة للمحترفين CEO بكندا ويعمل أيضًا مديرًا تنفيذيًا لأكاديمية يطلق عليها اسم “لوفولو كامب”.

الجدير بالذكر أن رهف القانون كانت قد هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضت مقابلة أهلها أو العودة معهم، ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.