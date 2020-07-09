معدل الإصابات اليومي بكورونا في عُمان ينذر بـ”كارثة” والسلطنة تتخطى أمريكا في إيجابية الفحوصات

في مؤشرات خطيرة تنذر بـ”كارثة” في سلطنة عمان وللمرة الثانية تتجاوز الإصابات اليومية بـ”كورونا” في السلطنة حاجز الـ1500؛ إذ سجلت الإثنين الماضي 1.557 إصابة بالفيروس.

وفي هذا السياق واصلت سلطنة عُمان، الخميس، تسجيل إصابات قياسية بـ”كورونا”؛ فيما رصدت معدلا يوميا لحالات التعافي من الفيروس فوق الألف للمرة الأولى.

وقالت وزارة الصحة العُمانية في بيان، إنها سجلت 3 وفيات و1.518 إصابة جراء كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها سجلت أيضا تماثل 1016 مصابا للشفاء.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 51 ألفا و725؛ منها 236 وفاة، و33 ألفا و21 حالة تعاف.

تخطت أمريكا

هذا وأظهرت بيانات رسمية تفوق سلطنة عُمان على الولايات المتحدة في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بالنسبة لحجم الفحوصات.

وأجرت عُمان فحوصات إجمالية بلغت 221.181 فحصا، وكشفت عن 50.207 إصابة بنسبة 22.7%.

بينما بلغت نسبة الإصابات من عدد الفحوص في الولايات المتحدة 8%.

وجاءت السلطنة في المركز الأخير بين دول مجلس التعاون في ما يتعلق بمعدل الفحوصات لكل مليون نسمة، وفق صحيفة “الرؤية” العمانية.

وتظهر الأرقام أن أقل من 25% ممن ظهرت عليهم بعض الأعراض ثبتت إيجابيتهم في حمل الفيروس، ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة العمانية، الأسبوع المقبل، تنفيذ “المسح الوطني الاستقصائي” لكورونا، لمدة 10 أسابيع، لتحليل مدى انتشار الفيروس.

ويشمل المسح سحب عينات دم للكشف عن الأجسام المضادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة السلطنة على محاصرة الفيروس.