“هؤلاء ليسوا رجالاً”.. “شاهد” محارب ليبي ينفجر باكياً جراء جرائم مليشيات حفتر بحق النساء والأطفال

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمحارب ليبي سابق يصرخ غضباً من ممارسات مليشيات خليفة حفتر والتي تتعمد قتل الليبيين العزل والنساء والأطفال منهم، غضبا واسعاً لدى رواد مواقع التواصل.

وقال المحارب الليبي، وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، إنه في السابق من يقتل كان رجلاً لأنه يقتل الرجال، أما الآن فهؤلاء ليسوا برجال لأنهم يقتلون النساء والأطفال بطريقة بشعة لا يفعلها الرجال”.

-أحد قدامى المحاربين الليبيين يبكي على طريقة قتل الليبيين من قبل قوات حفتر المدعوم من الامارات والسعوديه ومصر



-ويقول ان في السابق من يقتل كان رجلا لانه يقتل الرجال



-أما الآن فهؤلاء ليسوا برجال لانهم يقتلون النساء والاطفال وطريقة قتلهم بشعه ولا يفعلها الرجال pic.twitter.com/n1GV7gVKK1 — الرادع القطري (@RQ_QATAR) July 9, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر كل يوم تفاصيل أكثر قتامة في ليبيا عن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر قبل انسحابها من مدينة ترهونة الغربية، الشهر الماضي، حيث تم انتشال مئات الجثث وغيرها من الرفات البشرية منذ أن دحرت قوات حكومة الوفاق الوطني الميليشيات في 5 يونيو / حزيران.

ووفقا للمسؤولين، تضم هذه المقابر مئات الجثث بما في ذلك النساء والأطفال. وفي الفترة من 5 إلى 28 يونيو/ حزيران، تم استخراج 208 جثث وبقايا عدد غير معروف من الضحايا.

وأظهرت الصور التي يعود تاريخها إلى 10 يونيو/ حزيران، جثثا في قبور رملية ضحلة، بدا أن بعضها مدفون وأيديهم مقيدة. وأظهرت صور أخرى أجزاء الجسم بما في ذلك الأطراف.

وقال عبد العزيز الجعفري، الناطق الإعلامي للهيئة العامة للبحث عن المفقودين والتعرف عليهم، إن اختبارات الطب الشرعي تجري على الجثث وأجزاء الجسم للتعرف عليهم.

كما عثرت قوات حكومة الوفاق الوطني على ما لا يقل عن 158 جثة، بما في ذلك جثث نساء وأطفال، في مستشفى ترهونة بعد ساعات من فرار قوات حفتر من المدينة، وفقا لمسؤولين قالوا إنه تم إعدام الجثث على ما يبدو، كما ظهرت عليها علامات التعذيب.