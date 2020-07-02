مكافأة مالية للأردنيين من أهالي العقبة مقابل هذا الأمر الغريب.. والحكومة تضع شرطا “جوهريا”

في قرار غريب أعلنت السلطات الأردنية بالعقبة عن مكافأة مالية لكل مواطن يقوم باصطياد كلب ضال، لكنها اشترطت أن يتم اصطياد الكلب “دون قتله”.

وبحسب ما ذكره موقع “رؤيا” الإخباري فإنه بعد فقدان السيطرة على انتشار ظاهرة الكلاب الضالة قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صرف مبلغ 10 دنانير لكل مواطن يقوم باصطياد كلب ضال “دون قتله”.

وأشارت السلطة في قرار كان قد اتخذته الاسبوع الماضي، إلى أن كل مواطن او موظف يقوم باصطياد كلب ضال دون قتله عليه ان يسلمه لمديرية خدمات المدينة ليصار الى ايواء الكلاب الضالة ورعايتها اصوليا.

وتشكل ظاهرة الكلاب الضالة مشكلة تؤرق الاهالي والسكان والزوار وتسبب لهم ازعاج للنساء وكبار السن والاطفال.

وانتشرت هذه الظاهرة بشكل اكبر في الوسط التجاري والمناطق السكنية بعد فتح حظر التجول في العقبة.