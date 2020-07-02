“شاهد” مذيعة أردنية تفجر غضب مواطنيها على الهواء.. هذه الكلمة على صدرها استفزت الجميع

تسببت المذيعة الأردنية المعروفة “ميس المومني” في موجة جدل واسعة بين الأردنيين، بعد ظهورها بتيشرت حمل كلمات على صدرها اعتبروها غير لائقة ودعم للمثليين والشواذ.

وظهرت “المومني” في برنامجها “دنيا الفرح” الذي تبثّه شاشة التلفزيون الأردني وموجه للأطفال وهي ترتدي تيشيرتا مدونا عليه كلمة يستخدمها المثليون أو الشواذ جنسيًا كشعار لهم، الأمر الذي عرضها لحملة هجوم وانتقادات.

حملة غضب على "ميس المومني" مذيعة برنامج الاطفال في التلفزيون الاردني بسبب لبسها تيشيرت مكتوب عليه عبارة خاصة للمثليين .. pic.twitter.com/QTWHuEXMCk — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 1, 2020

صور المذيعة الأردنية بهذا التيشرت تم تناقلها بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الكلمة المدونة على التيشيرت تعد إشارة لدعم الشواذ والمثلية الجنسية؛ إذ كتبت عبارة “LOVE WINS” أي “الحب ينتصر” وهي تعني حب المثلي لشريكه المثلي من نفس النوع الجنسي.

حملة غاضبة على مذيعة التلفزيون الاردني #ميس_المومني بسبب تيشيرت مكتوب عليه عبارة خاصة للمثليين #الاردن pic.twitter.com/sRZDXoU27d — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) July 1, 2020

وشن ناشطون هجوما عنيفا على ميس المومني واتهموها بالترويج للشذوذ ودعم المثلية، وبث هذه الثقافة بين الأطفال الذين يعدوا هم أكثر متابعيها وقاعدتها الجماهيرية.

المذيعه بررت انها ما بتعرف شو معنى المكتوب عالتيشرت طيب المخرج ،المصور ،الحارس تبع التلفزيون #التلفزيون_الاردني#ميس_المومني pic.twitter.com/veqn1kolMR — somaya H almakahleh (@somayaalmakahle) June 29, 2020

فيما رأى آخرون أن هذا الهجوم غير مبرر وأنها فعلت ذلك دون قصد منها وأنها لا تعرف معنى الكملة أو لم تنتبه لها.

ما تعرضت له الزميلة المبدعة ميس المومني مذيعة الاطفال على الشاشة الوطنية، من هجوم غير عقلاني وغير مبرر ، ما هو الا دليل على الطفس المجتمعي للابداع بذرائع وحجج واهية ترفض تقبل النجاح جملة وتفصيلا في مجتمع المدينة الفاضلة.



معلومة غير مهمة انا لا اعرف ميس ابدا pic.twitter.com/ScLrPwuXv0 — Ayham Otoom MA (@AyhamOtoom) June 30, 2020

ورغم أن المومني من بين المذيعات الشهيرات في الأردن ويعرفها الأطفال عن ظهر قلب، بل وتحصد صفحة برنامجها “دنيا الفرح” الموثقة عبر موقع “فيسبوك” تفاعلًا كبيرًا من جانب الأطفال وأولياء أمورهم، إلا أنها تعرضت لسخرية بأنها لا تعرف القراءة ولم تأخذ حيطتها من كلمة كهذه، وسط مطالب بمعاقبتها بعدم الظهور على شاشة التلفزيون مجددًا.

ولم يقف الأمر عند السخرية فقط بل تعداها لاتهامات بأنها وبسبب توجيه برنامجها للأطفال فهي بصورة كهذه تضع أفكارا سيئة في عقول الصغار، بينما تطرق بعض المتابعين إلى الدفاع عنها بأن تلك العبارة طالما لم تقترن بألوان علم “الرينبو” المعروف بأنه شعار المثليين فهي لم تخطئ.

واتهم المغردون المومني بتعمد توجيه هذه الأفكار المسمومة الدخيلة على المجتمع الشرقي إلى الأطفال، وفي ذلك كتب مُغرد: “مقدمة برامج الاطفال على التلفزيون الاردني لابسة بلوزة مكتوب عليها “love wins” يا اما شاريتها من البالة و بتعرفش تقرا انجليزي او الاردن في خطر “.

مقدمة برامج الاطفال على التلفزيون الاردني لابسة بلوزة مكتوب عليها "love wins"

يا اما شاريتها من البالة و بتعرفش تقرا انجليزي او الاردن في خطر 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/rqnpvFT1My — سيف الدين الكيلاني (@Saveuldeen) June 30, 2020

واستنكرت مغردة أخرى تبرير ميس المومني بجهلها معنى العبارة، وعلقت: “المذيعه بررت انها ما بتعرف شو معنى المكتوب عالتيشرت طيب المخرج ،المصور ،الحارس تبع التلفزيون “.

المذيعه بررت انها ما بتعرف شو معنى المكتوب عالتيشرت طيب المخرج ،المصور ،الحارس تبع التلفزيون #التلفزيون_الاردني#ميس_المومني pic.twitter.com/veqn1kolMR — somaya H almakahleh (@somayaalmakahle) June 29, 2020

كما هاجم مُغرد آخر تبرير التلفزيون الأردني بأن هذه الألوان تدل على التسامح فقط وليس شعار المثليين، وعلق: “الإعلام الأردني يا جماعة”.

واستنكر مسؤول في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني الحملة الغاضبة على ميس المومني، ونقلت وكالة “سواليف” المحلية عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله إن هذا اللباس منتشر بأسواق الأردن وأن العبارات المكتوبة عليه تعود لأحد الشعارات التي أعلن جوجل عن إطلاقها قبل فترة وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم.

وأضاف المسؤول أن ربط هذا الشعار بدعم المثليين أمر غريب ولا يمت للواقع بصلة، وإن استخدمه بعض المثليين في احتفالاتهم إلا أنهم قرنوه بألوانهم المعروفة بألوان الرينبو والتي ترمز لهم، فيما أن القميص الذي ارتدته مذيعة التلفزيون لا يوجد به أي من هذه الألوان ولا يتعدى كونه دعوة للمحبة والتسامح – بحسب تعبيره – .

وطالب المسؤول مُنتقدي المذيعة، بالتفكير قبل إطلاق التهم خاصة أنها متزوجة وأم لثلاثة أطفال ولم ترتكب أي ذنب سوى ارتداءها ما يدعوا للمحبة بين البشر وهي رسالة يجب أن توصلها إلى جميع مشاهديها من الأطفال وفق قوله.