“شاهد” مذيعة أردنية تفجر غضب مواطنيها على الهواء.. هذه الكلمة على صدرها استفزت الجميع

تسببت المذيعة الأردنية المعروفة “ميس المومني” في موجة جدل واسعة بين الأردنيين، بعد ظهورها بتيشرت حمل كلمات على صدرها اعتبروها غير لائقة ودعم للمثليين والشواذ.
وظهرت “المومني” في برنامجها “دنيا الفرح” الذي تبثّه شاشة التلفزيون الأردني وموجه للأطفال وهي ترتدي تيشيرتا مدونا عليه كلمة يستخدمها المثليون أو الشواذ جنسيًا كشعار لهم، الأمر الذي عرضها لحملة هجوم وانتقادات.
صور المذيعة الأردنية بهذا التيشرت تم تناقلها بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الكلمة المدونة على التيشيرت تعد إشارة لدعم الشواذ والمثلية الجنسية؛ إذ كتبت عبارة “LOVE WINS” أي “الحب ينتصر” وهي تعني حب المثلي لشريكه المثلي من نفس النوع الجنسي.
وشن ناشطون هجوما عنيفا على ميس المومني واتهموها بالترويج للشذوذ ودعم المثلية، وبث هذه الثقافة بين الأطفال الذين يعدوا هم أكثر متابعيها وقاعدتها الجماهيرية.
فيما رأى آخرون أن هذا الهجوم غير مبرر وأنها فعلت ذلك دون قصد منها وأنها لا تعرف معنى الكملة أو لم تنتبه لها.
ورغم أن المومني من بين المذيعات الشهيرات في الأردن ويعرفها الأطفال عن ظهر قلب، بل وتحصد صفحة برنامجها “دنيا الفرح” الموثقة عبر موقع “فيسبوك” تفاعلًا كبيرًا من جانب الأطفال وأولياء أمورهم، إلا أنها تعرضت لسخرية بأنها لا تعرف القراءة ولم تأخذ حيطتها من كلمة كهذه، وسط مطالب بمعاقبتها بعدم الظهور على شاشة التلفزيون مجددًا.
ولم يقف الأمر عند السخرية فقط بل تعداها لاتهامات بأنها وبسبب توجيه برنامجها للأطفال فهي بصورة كهذه تضع أفكارا سيئة في عقول الصغار، بينما تطرق بعض المتابعين إلى الدفاع عنها بأن تلك العبارة طالما لم تقترن بألوان علم “الرينبو” المعروف بأنه شعار المثليين فهي لم تخطئ.
واتهم المغردون المومني بتعمد توجيه هذه الأفكار المسمومة الدخيلة على المجتمع الشرقي إلى الأطفال، وفي ذلك كتب مُغرد: “مقدمة برامج الاطفال على التلفزيون الاردني لابسة بلوزة مكتوب عليها “love wins” يا اما شاريتها من البالة و بتعرفش تقرا انجليزي او الاردن في خطر “.
واستنكرت مغردة أخرى تبرير ميس المومني بجهلها معنى العبارة، وعلقت: “المذيعه بررت انها ما بتعرف شو معنى المكتوب عالتيشرت طيب المخرج ،المصور ،الحارس تبع التلفزيون “.
كما هاجم مُغرد آخر تبرير التلفزيون الأردني بأن هذه الألوان تدل على التسامح فقط وليس شعار المثليين، وعلق: “الإعلام الأردني يا جماعة”.
واستنكر مسؤول في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني الحملة الغاضبة على ميس المومني، ونقلت وكالة “سواليف” المحلية عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله إن هذا اللباس منتشر بأسواق الأردن وأن العبارات المكتوبة عليه تعود لأحد الشعارات التي أعلن جوجل عن إطلاقها قبل فترة وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم.
وأضاف المسؤول أن ربط هذا الشعار بدعم المثليين أمر غريب ولا يمت للواقع بصلة، وإن استخدمه بعض المثليين في احتفالاتهم إلا أنهم قرنوه بألوانهم المعروفة بألوان الرينبو والتي ترمز لهم، فيما أن القميص الذي ارتدته مذيعة التلفزيون لا يوجد به أي من هذه الألوان ولا يتعدى كونه دعوة للمحبة والتسامح – بحسب تعبيره – .
وطالب المسؤول مُنتقدي المذيعة، بالتفكير قبل إطلاق التهم خاصة أنها متزوجة وأم لثلاثة أطفال ولم ترتكب أي ذنب سوى ارتداءها ما يدعوا للمحبة بين البشر وهي رسالة يجب أن توصلها إلى جميع مشاهديها من الأطفال وفق قوله.