“حنستعبط”.. “شاهد” اللبنانية ميا خليفة تعترف وتثير سخرية واسعة: تعرضت للتحرش أثناء عملي!

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية سابقاً اللبنانية ميا خليفة أنها تعرضت للتحرش الجنسي أثناء تصويرها أحد أفلامها الإباحية.
وقالت ميا خليفة عبر حسابها على “تويتر” إن أحد المصورين ويُدعى “كريستيان” تحرش بها، ثم حاول اغتصابها قبل بدء تصوير الفيلم.
وسردت ميا الموقف قائلة: “قال لي أن أخلع الحجاب وملابسي الداخلية وأن أنظر إلى الحائط، بدأ قلبي يرتجف، أعلم أنه قد يكون من السهل عليك أن تقول “لقد مارست الجنس على الكاميرا ، ما المشكلة الكبرى؟” ولكن عليك أن تفهم مستوى الخوف الذي تشعر به المرأة عندما تشعر بالعجز”.
وعلقت ميا على الأمر قائلة: “لم أتحدث أبدًا عن هذا الأمر، لأنني شعرت وكأنني لا أستطيع أن أحكي قصتي دون أن يسخر مني عامة الناس”.
وتابعت: “أشعر بالأمان الآن ، وأشعر أيضًا بالحاجة إلى تفريغ بعض الأشياء التي تطاردني خلال فترة عملي القصيرة في صناعة المحتوى الإباحي”.
لكن حدس ميا كان في مكانه، فقد أثارت تصريحاتها سخرية المُتابعين، وفي ذلك كتب مُغرد: “قليلين الادب ما عندهم خوات ولا ايش”.
بينما نشر مغرد آخر مقطع من أحد أفلام الممثل المصري محمد سعد، وهو يُرافع في قضية وتقف أمامه امرأة سيئة السُمعة تدعي العفة والشرف، وعلق: “المصور بالمحكمة”.
وسخر آخر فكتب: “لا صراحة ما يستحي على وجهه”.
وعلق آخر مستهزئاً من اعترافها: “هاذي الناس الفاهمه الوظيفه وظيفه واللعب لعب”.
وتساءل آخر مُستنكراً: “تحرش؟!عاساس كان تصور برنامج مسابقات اطفال”.
وسخر آخر فكتب: “التحرش في عملها، عمله قائم على ذي الاشياء”.
وكانت ميا خليفة قد أثارت الجدل مؤخرا بعد إعلانها الزواج من الطباخ السويدي الشهير.
وقال زوجها روبيرت ساندبيرغ، إنه يرى في عملها في الأفلام الإباحية عملا نبيلا.
وفي إجابة عن سؤال وجه له حول تعليقه على تمثيل زوجته ميا خليفة الأفلام الإباحية، قال الطباخ الشهير إنه يتعامل مع الأمر على أنه “مهنة عادية، ويعتبر أنها تضحي من أجل مستقبلها وبأنها تقوم بعمل نبيل”.