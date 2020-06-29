“حنستعبط”.. “شاهد” اللبنانية ميا خليفة تعترف وتثير سخرية واسعة: تعرضت للتحرش أثناء عملي!

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية سابقاً اللبنانية ميا خليفة أنها تعرضت للتحرش الجنسي أثناء تصويرها أحد أفلامها الإباحية.

وقالت ميا خليفة عبر حسابها على “تويتر” إن أحد المصورين ويُدعى “كريستيان” تحرش بها، ثم حاول اغتصابها قبل بدء تصوير الفيلم.

وسردت ميا الموقف قائلة: “قال لي أن أخلع الحجاب وملابسي الداخلية وأن أنظر إلى الحائط، بدأ قلبي يرتجف، أعلم أنه قد يكون من السهل عليك أن تقول “لقد مارست الجنس على الكاميرا ، ما المشكلة الكبرى؟” ولكن عليك أن تفهم مستوى الخوف الذي تشعر به المرأة عندما تشعر بالعجز”.

He told me to take the hijab and my underwear off and to pose against a wall. My heart began to palpatate. I know it might be easy for you to say “you had sex on camera, what’s the big deal?” But you need to understand the level of fear a woman has when she feels powerless. — Mia K. (@miakhalifa) June 24, 2020

وعلقت ميا على الأمر قائلة: “لم أتحدث أبدًا عن هذا الأمر، لأنني شعرت وكأنني لا أستطيع أن أحكي قصتي دون أن يسخر مني عامة الناس”.

وتابعت: “أشعر بالأمان الآن ، وأشعر أيضًا بالحاجة إلى تفريغ بعض الأشياء التي تطاردني خلال فترة عملي القصيرة في صناعة المحتوى الإباحي”.

I’ve never spoken about this because I was made to feel as though I couldn’t tell my story without being derided by the general public.



I feel safe now, and I also feel the need to unload some things that have haunted me during my brief stint in the industry. — Mia K. (@miakhalifa) June 24, 2020

لكن حدس ميا كان في مكانه، فقد أثارت تصريحاتها سخرية المُتابعين، وفي ذلك كتب مُغرد: “قليلين الادب ما عندهم خوات ولا ايش”.

قليلين الادب ما عندهم خوات ولا ايش — loz. (@lil_696) June 28, 2020

بينما نشر مغرد آخر مقطع من أحد أفلام الممثل المصري محمد سعد، وهو يُرافع في قضية وتقف أمامه امرأة سيئة السُمعة تدعي العفة والشرف، وعلق: “المصور بالمحكمة”.

وسخر آخر فكتب: “لا صراحة ما يستحي على وجهه”.

لا صراحة ما يستحي على وجهه — M.A.🇸🇦 (@mnbodh1) June 28, 2020

وعلق آخر مستهزئاً من اعترافها: “هاذي الناس الفاهمه الوظيفه وظيفه واللعب لعب”.

هاذي الناس الفاهمه الوظيفه وظيفه واللعب لعب 👍🤪 — ɑュ̣ɹɹɹ (@sundansx) June 28, 2020

وتساءل آخر مُستنكراً: “تحرش؟!عاساس كان تصور برنامج مسابقات اطفال”.

تحرش؟؟!!!!

ع اساس كان تصور برنامج مسابقات اطفال 🤣🤣 — aLi (@aLi6sxs6x6x) June 28, 2020

وسخر آخر فكتب: “التحرش في عملها، عمله قائم على ذي الاشياء”.

التحرش في عملها😂😂😂 عمله قائم على ذي الاشياء pic.twitter.com/bA8Y13EHOM — hashem77 (@hlshbr) June 28, 2020

وكانت ميا خليفة قد أثارت الجدل مؤخرا بعد إعلانها الزواج من الطباخ السويدي الشهير.

وقال زوجها روبيرت ساندبيرغ، إنه يرى في عملها في الأفلام الإباحية عملا نبيلا.

وفي إجابة عن سؤال وجه له حول تعليقه على تمثيل زوجته ميا خليفة الأفلام الإباحية، قال الطباخ الشهير إنه يتعامل مع الأمر على أنه “مهنة عادية، ويعتبر أنها تضحي من أجل مستقبلها وبأنها تقوم بعمل نبيل”.