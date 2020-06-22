“شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة”.. “شاهد” دنيا بطمة تطلق زوجها البحريني بـ”الثلاث” وهذا ما جرى بينهما!

في خطوة مُفاجئة، أثارت شكوك الجمهور، قامت الفنانة المغربية دنيا بطمة بحذف جميع صور زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وأزالت اسمه كتعريف أنه مدير أعمالها، وقامت بحظره من جميع حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور لدنيا بطمة وزوجها سوياً خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما “غزل”، لكن ما قامت به دنيا أثار الشكوك، خاصة أن زوجها تغيب أيضاً عن حفل تخرج ابنته الفنانة حلا الترك من أجل مساندة دنيا بطمة في حملها الثاني الذي أعلنت عنه مؤخراً.

وما زاد الشكوك حول انفصالهما، ما كتبه محمد الترك على حسابه عبر “انستجرام” قبل أن يٌغلق الصفحة تماماً، حين قال: “شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة”.

محمد الترك بعد قيام "دنيا بطمة" بحظرِه من حسابها وحذف كل الصور التي تجمعهُ بها:



"شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة" pic.twitter.com/4VzCRY2jtX — We Heard Rumors (@whrumor) June 22, 2020

وتتجاهل دنيا بطمة أنباء إنفصالهما تماماً، فكان آخر ما نشرته عبر “انستجرام” ورصدته “وطن”، معايدتها لأحد أصدقائها بعيد الأب، وتجاهل معايدة زوجها كما فعلت معظم الفنانات، فنشرت صورتها معه وعلقت: “الوليد الضرافات الله يجفظك لينا وكل عام وانت بالف خير Happy father’s day “.

وكانت دنيا بطمة قد تورطت في قضية حساب “حمزة مون بيبي”، ووجهت لها تهمة التسبب بانتحار الممثلة المغربية وئام الدحماني بسبب ابتزازها بصور لها، وهو ما أوصلها لحالة نفسية سيئة.

الجدير بالذكر أن دنيا بطمة هي الزوجة الثانية لمحمد الترك والد الفنانة حلا الترك، وأنجبت منه ابنتها الأولى غزل، وهما حاليا بانتظار طفلهما الثاني.