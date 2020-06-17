“لا استطيع النوم يا أحمد”.. “شاهد” وزير مصري سابق يكشف مواقف مثيرة لـ”مرسي” ولماذا ردد هذا الحديث أمام السيسي

كشف وزير العدل المصري الأسبق، أحمد مكي، الذي شغل المنصب خلال عامي 2012 و2013، عن وقائع مثيرة حدثت خلال الفترة الرئاسية للرئيس الراحل محمد مرسي، مشيراً إلى أنه التقى مرسي لأول مرة في حياته يوم حلف اليمين بعد تنصيبه وزيراً.

وقال مكي، في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر رصدته “وطن”: “أشهد أني لم أر له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)”.

وتطرق الوزير الأسبق، لمواقف مثيرة جرت مع الرئيس الراحل، قائلاً: إنه وعند توقيف الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة “الدستور” عقب شتائم وجهها للرئيس وحزب العدالة والتنمية، أمر مرسي بإخراجه على الفور.

وأضاف مكي: “اتصل بي الرئيس، وقال لي إنه لن يستطيع النوم في حال بقي عفيفي في السجن، ووجهني بالاتصال بالمحكمة لإطلاق سراحه، وعندما أبلغته بصعوبة ذلك، أصدر مرسوما بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين”.

موقف آخر ذكره مكي، أنه عندما أحاط المتظاهرون بالقصر الجمهوري، اجتمع مرسي بوزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين آخرين، اقترح بعضهم أن يتم إطلاق النار على المتظاهرين، وحينها أبدى السيسي استعداده تزويد الحرس الجمهوري بالجنود.

وأوضح مكي أن مرسي رفض تلك الفكرة بشكل قطعي، وردد الحديث النبوي: “لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”.

وكشف مكي الذي حضر اللقاء حينها، أن الرئيس الراحل قال: “مصر مليون كيلو متر مربع، شاغلين نفسكم بكيلو متر، سيبوا الناس تتنفس وتتظاهر”.

وبحسب مكي، فإن مرسي لو لم يتم الانقلاب العسكري عليه، لم يكن ليكمل فترته الرئاسية، وكان سيقبل بانتخابات مبكرة.

الجدير ذكره، أن هذه الأيام تمر الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الراحل محمد مرسى داخل قفص أحد المحاكم المصرية، وذلك بعد ست سنوات من السجن، حيث أطيح به من منصبه عقب انقلاب عسكري نفذه وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي.

وأقدم السيسي على تنفيذ انقلابه في الثلاثين من يونيو عام 2013، وذلك عبر إعلانه تنحية مرسى وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بالمنصب، الأمر الذي كان صورياً، بحيث كان الحكم الفعلي للمجلس العسكري وعبد الفتاح السيسي.