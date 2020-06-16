هؤلاء هم نشامى الأردن.. “شاهد” كيف أنقذ عناصر الدرك “أم وابنتها” بعدما حاصرتهما النيران داخل سيارتهما!

أظهرت لقطات متداولة في الأردن، شجاعة وشهامة قوات الدرك الأردني في تعاملهم مع سيارة مُشتعلة بداخلها سيدة وابنتها، في الشارع العام بالقرب من دوار المنهل في العاصمة عمان.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” سيارة تشتعل أثناء توقفها في أحد شوارع دوار المنهل بعمان، فيتجمهر حولها المواطنون الذين يقفون عاجزين، إلى أن حضرت قوات الدرك الأردنية، وقاموا بإخراج السيدة وابنتها من السيارة التي قد تنفجر في أي لحظة.

أنقذ أفراد من قوات الدرك مساء اليوم سيدة وبرفقتها ابنتها اشتعلت النار بمركبتها في الشارع العام بالقرب من دوار المنهل في العاصمة . pic.twitter.com/rGNmP1wpzj — الأردنية نت (@alurdunyya) June 15, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طاقم الدورية تمكن من إطفاء المركبة المشتعلة بواسطة طفايات حريق يدوية كانت بحوزتهم، وقاموا بإخراج السيدة التي تبين أنها تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية وإخراج ابنتها آمنتين دون أن يُصابا بأي مكروه.

وكانت الممرضة وابنتها قد أُصيبتا بالهلع لحظة اشتعال السيارة، وبقيتا داخلها لحين قيام طاقم دورية الدرك بإخراجهما بطريقة آمنة، وتم على الفور الاتصال مع كوادر الدفاع المدني الدين حضروا لاستكمال الإجراءات.