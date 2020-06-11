والد عروس أردنية يصدم “الجاهة” التي جاءت لطلب يدها .. وما فعله أصبح حديث الأردنيين!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة غريبة لعروس أردنية حدثت في منطقة الجبل الأخضر بالعاصمة عمّان.

وتدرس العروس الطب بإحدى الجامعات الأردنية، فيما يحمل العريس درجة الماجستير في الإدارة التربوية.

وبحسب ما نشر نشطاء، فقد توجهت “جاهة” الى منزل العروس لطلب يدها من والدها، حيث وافق الأب لما يتمتع به العريس من حُسن سيرة وسلوك سوي.

وعندما بدأت مراسم عقد القران، سأل المأذون والد العروس عن المهر، وعندها كانت المفاجأة التي أذهلت الحضور وعقدت لسان الجميع.

وقال والدها: “مهر ابنتي مليون صلاة على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم”.. هكذا خطاب والد العروس المأذون.

وعن المؤخر، قال الاب: “مليون من الباقيات الصالحات”.

واشترط والد العروس أن يتم تدوين مهر ابنته بعقد القران كما هو، موضحاً أنه يحيي سُنة النبي عليه الصلاة والسلام في ضرورة التخفيف عن الشباب المقبلين على الزواج.

وذكّر بقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: “من احيا سنتي عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد”.

وأشاد ناشطون بفعل والد العروس، فيما رأى آخرون أن المهر والمؤخر حق للعروس لا ينبغي التفريط به وإن كانت قيمته يسيرة.