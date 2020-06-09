خلال الحظر وبملابس الأمن العام .. رقص وأوضاع مخلة لشبان وفتيات في السعودية!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتجمعات فتيات وشباب في إحدى الاستراحات في السعودية.
وتظهر إحدى الفتيات بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترقص فوق أحد السيارات داخل الاستراحة، مرتدية زي رجال الأمن العام السعودي، ويُسمع صوت موسيقى صاخبة.
وأثار الفيديو غضب المتابعين الذين طالبوا بسرعة القبض عليهم، وتطبيق النظام الجزائي في حقهم، معتبرين أن رقص الفتاة بزي رجال الأمن استهزاءً بحقهم وسخرية منهم.
وتداول الناشطون مشاهد أخرى من التجمع تُظهر الاختلاط بين الشباب والفتيات، والتقارب دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وفي وقت لاحق، أعلنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على عدة أشخاص بينهم الفتاة والشاب الذي ظهر في وضع مخلّ .
وكانت فتاة سعودية تُدعى منال، قد تصدرت “تويتر” بعدها توجيه دعوة إلى الفتيات للذهاب إلى الاستراحات أسوةً بالشباب، والبقاء فيها عاماً كاملاً دون محرم أو مُرافق.
وظهرت “منال” في مقطع فيديو قالت فيه: “وجدت فكرة أعجبتني، تقوم مجموعة من الفتيات باستئجار شاليه أو استراحة بعقد سنوي، أي طوال العام، والمجموعة المُتفرغة تذهب هناك”.
وأضافت منال: “يذهبون ويلعبون ويشاهدون الأفلام، ويسبحون، يقومون بإقامة حفلات شواء، لكن هناك عائلات ترفض ذلك رغم أن بناتهم يكونون في مأمن، رغم أنه من الأفضل أن يوافقوا بدل أن تضيع الفتاة وقتها في الأسواق والكافيهات”.
ولم تكن المرة الأولى التي يُثار فيها جدلاً حول تواجد فتيات سعوديات في استراحات لوحدهن، حيث انتشر في وقت سابق، فيديو لمشاجرة جماعية وقعت في إحدى الاستراحات بين فتيات ومجموعة شباب، ما جعل المغردون يتسائلون آنذاك عن السبب الذي يجعل شبابا يتجمعون مع فتيات في استراحة، فيما استنكر كثيرون هذا “الاختلاط بين الجنسين” لكونه “منافيا للأخلاق”.