خلال الحظر وبملابس الأمن العام .. رقص وأوضاع مخلة لشبان وفتيات في السعودية!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتجمعات فتيات وشباب في إحدى الاستراحات في السعودية.

وتظهر إحدى الفتيات بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترقص فوق أحد السيارات داخل الاستراحة، مرتدية زي رجال الأمن العام السعودي، ويُسمع صوت موسيقى صاخبة.

🔴 بلاغ ضد تجمع لشباب وفتيات في إحدى الاستراحات، ومما يبدو ظهور إحدى الفتيات وهي ترقص فوق سيارة مرتديتاً زي رجل أمن‼️



آمل من الجهات المختصة القبض عليهم وإحالتهم للـ #النيابة_العامة للتحقيق معهم وتطبيق النظام الجزائي عليهم.#مخالفين_الاستراحه @bip_ksa @security_gov @kamnapp pic.twitter.com/9Nz4O1705b — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) June 8, 2020

وأثار الفيديو غضب المتابعين الذين طالبوا بسرعة القبض عليهم، وتطبيق النظام الجزائي في حقهم، معتبرين أن رقص الفتاة بزي رجال الأمن استهزاءً بحقهم وسخرية منهم.

بسبب هؤلاء المجاهرين بالمعصية

تحت اسم الحرية تحل النكبات و تعدم البركات

لابد من حزم يعيد الامور إلى مسارها الصحيح

استهتار وقلة حيا يجب معاقبتهم اشد العقاب

على هالطيش والتهور ومن زود الهبال يوثقون هبالهم — أحمد السلطان (@Ahmad_3_sultan) June 8, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله ، نفسي أعرف التصوير هذا وايش المراد منه، لا ولابسه سترة الأمن العام هل هو استنقاص من رجال الأمن ولا ايش بالضبط ، بعد القبض سنعرف ليش؟ — Abu Yahia (@AbuYahia6) June 8, 2020

هذي البنت نفسها اللي تهرب الى كندا وتقول كنت معنفة ومضطهده من المجتمع.!



كان الله في عون ذويها ❤️🙏 — الهمام بن حارثة 🇸🇦 (@alhammam119) June 8, 2020

وتداول الناشطون مشاهد أخرى من التجمع تُظهر الاختلاط بين الشباب والفتيات، والتقارب دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

شوف هذا مقطع ثاني ( يوجد موسيقى ) pic.twitter.com/SVYQV4yRGT — 🇸🇦 abdulaziz.sa 🇸🇦 (@YanAzaz) June 8, 2020

تكفون حطو شخص مصاب ب كورونا معهم في غرفة وحده — nouf_22zhr 💜 (@AlhilalFares22) June 8, 2020

اللهم عجل بالقبض عليهم وردعهم وتربيتهم . هؤلاء من ينشرون الامراض والعدوى نسال الله ان يهديهم وان لم يرد لهم هدايه ان يخلص المجتمع منهم ومن شرورهم . — 🇸🇦 abdulaziz aldahman 🇸🇦 (@abdulaz24852937) June 8, 2020

وفي وقت لاحق، أعلنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على عدة أشخاص بينهم الفتاة والشاب الذي ظهر في وضع مخلّ .

عاجل 🔴

.



.

الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تعلن القبض على عدة أشخاص بينهم (شاب وفتاة ) ظهروا في فيديو متداول وهم يرتدون سترة تتبع لـ الأمن العام .

.



. pic.twitter.com/hF4J4u1QVV — خبر عاجل (@AJELNEWS24) June 8, 2020

وكانت فتاة سعودية تُدعى منال، قد تصدرت “تويتر” بعدها توجيه دعوة إلى الفتيات للذهاب إلى الاستراحات أسوةً بالشباب، والبقاء فيها عاماً كاملاً دون محرم أو مُرافق.

وظهرت “منال” في مقطع فيديو قالت فيه: “وجدت فكرة أعجبتني، تقوم مجموعة من الفتيات باستئجار شاليه أو استراحة بعقد سنوي، أي طوال العام، والمجموعة المُتفرغة تذهب هناك”.

وأضافت منال: “يذهبون ويلعبون ويشاهدون الأفلام، ويسبحون، يقومون بإقامة حفلات شواء، لكن هناك عائلات ترفض ذلك رغم أن بناتهم يكونون في مأمن، رغم أنه من الأفضل أن يوافقوا بدل أن تضيع الفتاة وقتها في الأسواق والكافيهات”.

#منال_واستراحات_البنات

هشتاق انطلق تداوله بين المغردين بعد انتشار مقطع فيديو من حساب منال تتكلم فيه عن تأييد فكره أخذ البنات للاستراحات نفس الرجال البعض اتفق معها والبعض الآخر عارض.

pic.twitter.com/55j83AEoUg — وش سـالفة الهاشتاق!🇸🇦 (@abt_tag) May 20, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي يُثار فيها جدلاً حول تواجد فتيات سعوديات في استراحات لوحدهن، حيث انتشر في وقت سابق، فيديو لمشاجرة جماعية وقعت في إحدى الاستراحات بين فتيات ومجموعة شباب، ما جعل المغردون يتسائلون آنذاك عن السبب الذي يجعل شبابا يتجمعون مع فتيات في استراحة، فيما استنكر كثيرون هذا “الاختلاط بين الجنسين” لكونه “منافيا للأخلاق”.