إعلامي كويتي يكشف إصابة أسرته بـ”كورونا” والقناة التي يعمل بها تقطع البثّ للإشتباه بإصابته

بعد إعلانه عن إصابة زوجته بفيروس كورونا وتدهور الوضع الصحي لها ووصول حالتها إلى مرحلة خطيرة، قال الإعلامي الكويتي فهد السلامة إن ابنته هي الأُخرى أصيبت بالفيروس.

وقال الإعلامي “السلامة” عبر ”تويتر“: ”لا حول ولا قوة إلا بالله أحبتي في الله أطلب من الله ومنكم الدعاء تمت إصابة ابنتي بفيروس كورونا المستجد وسيتم نقلها لترقد قرب والدتها في مستشفى جابر.. الفقير لله طمعان بكرمكم ودعائكم لحبيبتي وفلذة كبدي… اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اللهم نجها من ظلمات البر والبحر ونجها من كل كرب“.

"لا حول ولاقوة إلابالله"احبتي في الله اطلب من الله ومنكم الدعاء🙏💔تم اصابه ابنتي بفيروس كرونا المستجد وسيتم نقلها لترقد بقرب والدتها بمستشفى جابر:الفقير لله طمعان بكرمكم ودعائكم لحبيبتي وفلذه كبدي

🤲اللهم احرسها بعينك اللتي لاتنام،اللهم نجها من ظلمات البر و البحر ونجها من كل كرب — الإعلامي فهد السلامه🇰🇼 (@F_Alsalama) June 6, 2020

وكان “السلامة” قال قبل أيام عن زوجته: ”أحبتي في الله.. أطلب منك الدعاء أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة وثبت فيها كورونا المستجد“.

لكنّه عاد وقال إن زوجته استجابت للعلاج وبدأت تتحسن ببطء واصفاً حالتها بالمستقرة .

احبتي فالله : 🤲 نشكر الله ونحمده بفضل من الله ومن ثم دعائكم استجابت ام عيالي للعلاج وبدأت تتحسن وان كان ببطء لكن الحمدلله اصبحت حالتها مستقره وتستجيب للعلاج وترقد حاليا في مستشفي جابر

(من لا يشكر الناس لا يشكر الله) — الإعلامي فهد السلامه🇰🇼 (@F_Alsalama) June 5, 2020

وشكر الإعلامي الكويتي فهد السلامة كل من دعا له ولزوجته بالشفاء .

شكرااخواني واخواتي واهلي الذين تكرموا ودعوالي ولزوجتي بالشفاءلقداخجلتوني بدعائكم وسوالكم عني فجزاكم الله عني كل خير ف نعم اهل الكويت والخليج العربي وتحياتي لارض الكنانه مصر والوطن العربي والأهل والأصدقاءأسعدكم الله"تابعوني قريباًعلى السناب من المحجر فضلاورجاءاً وليس أمرا"#الادمن pic.twitter.com/HJ8dgYqcWH — الإعلامي فهد السلامه |🇰🇼سكوب TV (@Sout_Alshab) June 5, 2020

وكانت قناة ”سكوب“ الكويتية، كشفت منذ يومين عبر حسابها على ”تويتر“ عن قطع البث عن القناة خلال تقديم الإعلامي الكويتي فهد السلامة برنامجه ”صوت الشعب“ وذلك بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

🔴عاجل|الإعلامي #فهد_السلامه :قدر الله و ماشاء فعل لله الحمد من قبل و من بعد .تم تأكيد اصابتي بفايروس #كورونا لذا ارجوا فضلا من جميع من خالطتهم خلال الأيام الماضيه التواصل معي لعمل المسحه للإطمئنان وخوفاً على صحتكم وصحة اهاليكم وان لااتحمل ذنب كبير باتجاهكم ..وشكراً #عاجل#سكوب pic.twitter.com/4dgwKtuyle — سكوب نيوز🇰🇼 (@scopenews) June 4, 2020

واعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تأكيد إصابة 487 حالة جديدة، وتسجيل 1,005 حالة شفاء، و 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 31,131 حالة.