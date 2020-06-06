إعلامي كويتي يكشف إصابة أسرته بـ”كورونا” والقناة التي يعمل بها تقطع البثّ للإشتباه بإصابته
بعد إعلانه عن إصابة زوجته بفيروس كورونا وتدهور الوضع الصحي لها ووصول حالتها إلى مرحلة خطيرة، قال الإعلامي الكويتي فهد السلامة إن ابنته هي الأُخرى أصيبت بالفيروس.
وقال الإعلامي “السلامة” عبر ”تويتر“: ”لا حول ولا قوة إلا بالله أحبتي في الله أطلب من الله ومنكم الدعاء تمت إصابة ابنتي بفيروس كورونا المستجد وسيتم نقلها لترقد قرب والدتها في مستشفى جابر.. الفقير لله طمعان بكرمكم ودعائكم لحبيبتي وفلذة كبدي… اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اللهم نجها من ظلمات البر والبحر ونجها من كل كرب“.
وكان “السلامة” قال قبل أيام عن زوجته: ”أحبتي في الله.. أطلب منك الدعاء أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة وثبت فيها كورونا المستجد“.
لكنّه عاد وقال إن زوجته استجابت للعلاج وبدأت تتحسن ببطء واصفاً حالتها بالمستقرة .
وشكر الإعلامي الكويتي فهد السلامة كل من دعا له ولزوجته بالشفاء .
وكانت قناة ”سكوب“ الكويتية، كشفت منذ يومين عبر حسابها على ”تويتر“ عن قطع البث عن القناة خلال تقديم الإعلامي الكويتي فهد السلامة برنامجه ”صوت الشعب“ وذلك بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
واعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تأكيد إصابة 487 حالة جديدة، وتسجيل 1,005 حالة شفاء، و 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 31,131 حالة.