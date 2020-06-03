“شاهد” لقطات مهيبة لعاصفة رملية “مرعبة” تضرب سلطنة عمان وتحذيرات حكومية هامة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق “عاصفة رملية” مرعبة، تجتاح ولاية “آدم” العمانية، لليوم الثاني على التوالي.

وأظهر المقطع المتداول سحباً من الرمال والغبار والأتربة التي أتت بها العاصفة، وغيمت بشكل كامل على شوارع وسماء الولاية، وسط تحذيرات من السلطات العمانية بضرورة توخي الحذر وأخذ كامل احتياطات الأمان اللازمة، للوقاية مما قد تسببه تلك العاصفة.

في الآونة الاخيرة بدانا نشهد الفصول الاربعة في نفس البلد وهذا ما حصل في سلطنة عمان بعد الاعصار والسيول التاريخية تشهد ولاية آدم سلطة عمان لليوم الثاني عاصفة رملية تجتاح ولاية آدم 2/5/2020 pic.twitter.com/CkGSqIQSIr — احداث آخر الزمان وتغير المناخ (@5irH1xdeOVe4oDz) June 2, 2020

ونشر أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق العاصفة التي تضرب الولاية العمانية، وعلق عليه قائلاً: ” في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد الفصول الأربعة في نفس البلد وهذا ما حصل في سلطنة عمان بعد الإعصار والسيول التاريخية تشهد ولاية آدم سلطة عمان لليوم الثاني عاصفة رملية تجتاح ولاية آدم”.

وكانت الأرصاد الجوية العمانية قد حذرت السكان العمانيين قبل عدة أيام من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، نتيجة منخفض جوي مداري متمركز جنوب غرب بحر العرب على بعد 100 كيلو متر من ولاية صلالة المانية.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في عمان بأن آخر خرائط الطقس وتنبؤات المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير لتمركز المنخفض المداري على سواحل مدينة ظفار العمانية.