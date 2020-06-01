“شاهد” فنانة شهيرة تهاجم النساء وتثير الجدل:”حقودات حسودات.. ومفيش إنتاية نظيفة”

هاجمت الفنانة السودانية “إيلاف عبد العزيز” خلال خروجها في برنامج على قناة “أنغام”، بنات جنسها من النساء، معتبرة بأنهم عامة مليئات بالحقد والحسد والرياء.

وبحسب موقع “النيلين” قالت الفنانة خلال سهرة تلفزيونية فضائية على “أنغام”: “مع احترامي للنساء الموجودات معنا بالاستوديو وأنا واحدة منهن، النسوان حاقدات وكعبات شديد”.

وأضافت بلغة سودانية: “حقتنا أقول ما في إنتاية “أنثى” نظيفة، وإذا رات المرأة وحدة لونها نظيف ما شاء الله ما بتقولها، حتى لو شاهدت السيدة سيدة أخرى بنفسيات جميلة لا تذكر الله”.

وتابعت حديثها المثير للجدل بأن “مجاملاتها للفنانين الرجال فقط”، ذاكرة بالمقابل بأنها تتفق تماماً بأن أي مناسبة تخصها سيجاملها فيها الرجال فقط.

وأخذ حديث الفنانة السودانية بالتداول بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد المغردون وهاجموا ما جاءت به الفنانة السودانية، معتبرة بأن الإساءة لم تخرج عنها نفسها، وأنها تسيء لنفسها قبل الآخرين.

فيما اعتبر آخرون بأنه لها مطلق الحرية في اتخاذ مواقفها سواءً من النساء أو الرجال، ولكن التصريح بمثل هذه الأشياء يحمل إساءة لجنس بأكمله أو لشريحة اجتماعية بأكملها، هذا يدلل على نقص نوعاً ما في الوعي في التعامل مع الميديا ووسائل الإعلام والتعامل مع الجمهور باختلاف ثقافاته وألوانه.