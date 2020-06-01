توكل كرمان تثير الجدل في رسالة للمتظاهرين الغاضبين بأمريكا:”أنتم أحباب الله وطوبى لكم”

نشرت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أثارت جدلا واسعا بين متابعيها بسبب محتوى الرسالة التي وجهتها فيها للشعب الأمريكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات الكبيرة التي تجتاح الولايات الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد” على يد شرطي أبيض في مدينة “مينيابوليس”.

وقالت الناشطة اليمنية في تغريدتها التي أثارت حالة من الجدل الكبير، ورصدتها “وطن”: “إلى الشعب الأمريكي العظيم وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً، أنتم أحباب الله وطوبى لكم”.

إلى الشعب الأمريكي العظيم وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً .. أنتم أحباب الله وطوبى لكم — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 1, 2020

وأثارت تغريدة الناشطة اليمنية ردود أفعال عديدة عبر “تويتر” حيث اعتبر المغردون بأن هناك “مغالاة” في وصفها للشعب الأمريكي وتعاملها مع الموضوع، معتبرين بأنها ذات تجربة غير جيدة في التعامل مع ثورات الشعوب والحديث في مستقبلهم.

كيف احباب الله يا استاذة..! — أبوعمرو فائز (@aboamrofaiz) June 1, 2020

بارك الله فيك ولكن لم توفقي في التعبير عن الصورة.

هم عباد الله كغيرهم وليسوا احباب الله .

بارك الله فيك — Ali Al Madhoun (@AliAlMadhoun21) June 1, 2020

فيما اعتبر آخرون وصفها للأمريكيين بـ”أحباب الله وطوبى لهم” بأنه وصف غير موفق ومغلوط، حسب قولهم.

احباب الله طيب ما تقولى المبشرين بالجنة اخسن — طه جاد on in (@1a6cAkVCO8Pzk4e) June 1, 2020

كأنك زودتيها شوي — Ặfífặ Ĥặddặd (@afifahaddad143) June 1, 2020

وفي ذلك أيضاً قال أحد المغردين:”بزاف مش شوي، أساسا من يوم قالت صلوا وسلموا عليه تسليما، وكانت تهدر على مرسي، من تم طيشتها في المهملات”.

بزاااااااف مش شوي



اساسا من يوم قالت صلوا وسلموا عليه تسليما، وكانت تهدر على مرسي، من تم طيشتها في المهملات 🙄🙄 — meioum (@MeriemMeioum) June 1, 2020

فيما قال آخر: “لا بارك الله في من لا يفرق بين لأعداء الله ولأحباب الله ! ما هذه الرقة في الدين ؟! قولا على الأقل علما أن الألسن مغاريف القلوب”.

لابارك الله في من لايفرق بين اعداء الله واحباب الله !

ماهذه الرقة في الدين ؟! قولا على الاقل علما ان الالسن مغاريف القلوب — امباركهsalkeيسلم (@MkSalke) June 1, 2020

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أيام حالة من الاحتجاجات والتظاهرات الكبيرة التي ضربت معظم الولايات المتحدة، ووصلت لأكثر من 75 مدينة أمريكية عبر الولايات كافة، ووصلت حتى محيط البيت الأبيض ومقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويأتي ذلك على إثر حادثة مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد” على يد شرطي أمريكي أبيض البشرة، خنقه دون أن يكترث لاستنجاداته بأنه يختنق ويموت، ومات فعلاَ وأحرق أمريكا خلفه.