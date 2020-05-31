من طرائف مظاهرات أمريكا.. “شاهد” روبن هود يطلق سهامه على المتظاهرين وباتمان يتصدى للشرطة!

شهدت المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن أمريكية احتجاجا على وفاة جورج فلويد، عدة مشاهد طريفة وعجيبة تداولها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تنكر رجل أمريكي أبيض بزي شخصية “روبن هود” التاريخية، وبدأ بإطلاق السهام على المتظاهرين بشكل عشوائي.

ويُظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة تجمهر الناس عليه وضربه بعدما عرضهم للخطر.

هذا الرجل يظن نفسه روبن هود حيث قام بإطلاق السهام على المتظاهرين 🤬 pic.twitter.com/YbljfRNHNq — Gorgeous (@Gorgeous_ew) May 31, 2020

وفي مشهد آخر، تنكر رجل بأزياء شخصية “باتمان” الخارق، وظهر يسير وسط الغاز غير مبال بما يحدث حوله، بينما يقوم متظاهرون آخرون بترك احتاجاجاتهم لحظياً، لتصويره.

وأثارت المشاهد غير العادية التي شهدتها المظاهرات الأمريكية سخرية المغردين الذين أعربوا عن استغرابهم أن هؤلاء مواطنون أقوى دولة في العالم، كما سخروا من أن “باتمان” الخارق قصير بعض الشيء، ورأوا أن مظاهراتهم “مُسلية” أكثر من مظاهرات لبنان.

مظاهراتهم تونس اكثر من مظاهرات لبنان — zayn O4 🍬🍭 (@ZhZayn) May 31, 2020

انا مدري كيف هالمتخلفين اقوى دولة في العالم يعني احنا اسوء منهم — •'n (@22nn21) May 31, 2020

هيبه ومسيطر 😂😂 — رضا حمد (@94DZZUCMPVvBvdA) May 31, 2020

قصير شوية — Ahmed Samih (@AhmedSamih) May 31, 2020

شهالمسخرة وين الجوكر عنه 😡😡😡 — α 7 м є ∂ . . (@A7medHussain93) May 31, 2020

واندلعت المظاهرات في عدة مدن أمريكية احتجاجا على وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصول أفريقية، على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وخرجت مظاهرات في مدينة نيويورك ومدينة مينيابوليس التي شهدت مقتل الشاب، وذلك على الرغم من توجيه اتهامات بالقتل للشرطي ديريك تشوفين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع أسرة فلويد وأعرب لهم عن بالغ أسفه لما حدث.

وكان تشوفين ضمن أربع شرطيين طردوا من عملهم على إثر وفاة فلويد الاثنين.

ووجهت الاتهامات له، بعد أيام من الاحتجاجات الغاضبة إثر انتشار فيديو يظهر الشرطي، راكعاً فوق فلويد (46 عاماً)، محاولاً تثبيته، فيما كان فلويد يردّد “لا أستطيع أن أتنفس، أرجوك لا تقتلني”.

بما أن الأحداث مولعة الآن



بتكلم عن كُل الي صار في مقتل الرجل ذو البشرة السمراء "جورج فلويد"من قِبل الشرطة الأمريكية وصولًا لحرب الشوارع الحالية! pic.twitter.com/LFfWU3e8BE — كود نمشي kndr (@kndrr11) May 27, 2020

وأجج الفيديو من مشاعر الغضب إزاء الأساليب التي تعتمدها الشرطة الأمريكية في توقيف المواطنين السود، وتكرار مقتلهم في أحداث مشابهة.