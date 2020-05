“إن لن تستح فاصنع ما شئت”.. “شاهد” حياة الفهد تثير غضب المتابعين في تصريحات جديدة عن “أم هارون”!

View this post on Instagram

بخصوص ما يتم تداوله عبر الوسائل المرئية او السمعية من احدى المحاميات ان ابن احدى الشخصيات في الدول العربيه البارزة داعم لمسلسل #ام_هارون عار عن الصحة نهائيا المسلسل انتاج حصري لمجموعة #ام_بي_سي ومنفذ العمل مؤسسة الفهد للانتاج وشركة جرناس فقط لا غير ولا يوجد اي تمويل آخر للعمل نهائيا والمسلسل لم يعرض على تلفزيون الكويت لا كعرض شراء او كمنتج منفذ ولم يصور في دولة الكويت نهائيا واي جهة اعلامية او شخصية تقوم بتلفيق اشاعات ستقوم مؤسسة الفهد للانتاج الفني برفع قضايا عن كل مدعي وعن كل اشاعة . وكل عام وانتم بخير #حياة_الفهد