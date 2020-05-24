“إن لن تستح فاصنع ما شئت”.. “شاهد” حياة الفهد تثير غضب المتابعين في تصريحات جديدة عن “أم هارون”!

أثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد، جدلاً واسعاً، في تصريح جديد حول مسلسلها “أم هارون” الذي فجر موجة غضب واسعة في الفترة الاخيرة ولا يزال في مرمى اتهامات الجمهور والفلسطينيين بأنه مسلسل تطبيعي مع إسرائيل.

وقالت حياة الفهد في مداخلة هاتفية عبر برنامج “سراي” على فضائية atv: “أنا سعيدة حتى في الذين ينتقدون، لأنهم ينتقدون حلقة حلقة، وهذا يعني أنهم يٌتابعون وينتظرون”.

وأضافت: “إذا كان انتقاد بناء فأنا أشكرهم، وإذا كان انتقاد هدام فأنا أعلم الأسباب وأعلم توجهاتهم”.

وتابعت حياة الفهد: “العمل واضح، ولا يوجد به مثل ما ادعوا، وبالعكس العمل مُساند للإسلام والقضية الفلسطينية”.

حياة الفهد: مسلسل "أم هارون" مساند للإسلام و للقضية الفلسطينية



by : @q1q555 pic.twitter.com/kTGzWWvnB6 — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 23, 2020

وسخر مغردون من تصريحات حياة الفهد، وتساءلوا كيف دعم المسلسل القضية الفلسطينية وهو لم يذكرها بتاتاً.

وكتبت مُغردة: “النية كانت : تسامح الأديان العمل : علياء تحب محمد و تزوجت جبر محمد يحب راحيل و تزوج فاطمة جبر يحب مريم و تزوج علياء مريم تحب جبر و تزوجت ابو سعيد راحيل تحب محمد و تزوجت إسحاق”.

النية كانت : تسامح الأديان



العمل : علياء تحب محمد و تزوجت جبر

محمد يحب راحيل و تزوج فاطمة

جبر يحب مريم و تزوج علياء

مريم تحب جبر و تزوجت ابو سعيد

راحيل تحب محمد و تزوجت إسحاق — MU (@Donalpacinojr) May 23, 2020

وقال مُغرد آخر: “مسلسل يتكلم عن جبر وعمه والفلوس، القضية الفلسطينية حتى ريحتها مو موجودة”.

مسلسل يتكلم عن جبر وعمه والفلوس القضيه الفلسطينيه حتى ريحتها مو موجوده 🌚 — غيمةة☁️ (@Maybe_70) May 23, 2020

واعتبر مُغرد باسم ناصر المالكي أن حياة الفهد هدمت سيرتها الفنية بهذا العمل، وتبرأ منه، وكتب: “حياة الفهد هدمت اللي بنته طول عمرها بعمل واحد ، مشوار حياة الفهد الفني درس من دروس الحياة مصيبة انك تتعب في حياتك و تتميز وباواخرك تسوي عمل يهدم كل منجزاتك السابقه . ” عملها لا يمثل اي عربي و مسلم ” .

حياة الفهد هدمت اللي بنته طول عمرها بعمل واحد ، مشوار حياة الفهد الفني درس من دروس الحياة مصيبة انك تتعب في حياتك و تتميز وباواخرك تسوي عمل يهدم كل منجزاتك السابقه . " عملها لا يمثل اي عربي و مسلم " . — Nasser Almalki (@MalkiN2009) May 23, 2020

ووافقه الرأي المغرد أحمد الذي كتب: “للأسف الفنانة حياة الفهد نسفت تاريخها الفني كله بهالمسلسل اللي أقل مايقال عنه تعدى مراحل الفشل”.

للاسف الفنانة حياة الفهد نسفت تاريخها الفني كله بهالمسلسل اللي اقل مايقال عنه تعدى مراحل الفشل — احمد (@ahmedaldossari1) May 23, 2020

وتساءلت عفراء قائلة: “مساندة للمسلمين كيف؟ وكل الديانات الي في مسلسل #ام_هارون رجالها كويسين وحنونين.. المسيحي واليهودي الكلب. الا الملأ المسلم جلف غليظ و يضرب زوجته . وحتى الحب الي أشغلونا فيه راح بغمضة عين عشان فجاة محمد بيبر أمه. وابو سعيد الظالم القاتل المختلس ينصح اليهودي ؟ وش ذا التفاهه. ؟”.

مساندة للمسلمين كيف ؟؟

وكل الديانات الي في مسلسل #ام_هارون رجالها كويسين وحنونين.. المسيحي واليهودي الكلب. الا الملأ المسلم جلف غليظ و يضرب زوجته .

وحتى الحب الي أشغلونا فيه راح بغمضة عين عشان فجاة محمد بيبر أمه. وابو سعيد الظالم القاتل المختلس ينصح اليهودي ؟

وش ذا التفاهه. ؟ — عفراء (@AgouzaRr11) May 23, 2020

وفي سياق مُتصل، هددت حياة الفهد بمقاضاة مروجي الشائعات حول المسلسل، وذلك بعد الحديث عن دور للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان في إقناعها بالمسلسل وتقديمه الدعم المالي له.

ونفت الفهد، عبر حسابها على “انستجرام”، أن يكون إحدى الشخصيات العربية البارزة، والذي لم تذكر اسمه، قد شارك في تمويل العمل، لافتةً إلى أن العمل هو من إنتاج مؤسسة الفهد، وشركة جرناس، ولا يمول من أحد، ولم يصور في دولة الكويت.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الممثلة الكويتية، حياة الفهد، قولها إن هناك دور لدحلان والذي يعد مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للشؤون الأمنية، في مسلسل “أم هارون” المثير للجدل والذي أنتجته قناة “mbc” السعودية.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.