“10” أيام متوفية ولا أحد يعرف عنها شيئاً.. تفاصيل وفاة معلمة أمريكية في الكويت يثير ضجة

كشفت السلطات الكويتية، اليوم الجمعة، تفاصيل وفاة معلمة أمريكية في منزلها، والتي كان يعتقد أنها جريمة قتل أو نتيجة لإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد عشرة أيام من اختفائها.

وأكدت السلطات الكويتية، وفق صحيفة “الرأي”، أن الأدلة الجنائية في الكويت أكدت عدم وجود شبهة جنائية خلف وفاة المعلمة الأمريكية التي تم العثور على جثتها داخل شقتها في منطقة حولي، بعد ورود بلاغ عن فقدانها من قبل إحدى صديقاتها.

وأوضحت أن المعلمة متوفاة منذ أسبوع تقريباً، وأن وفاتها طبيعية جراء تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، مشيرةً إلى أنها تبلغ من العمر “26 عاماً”، حيث تم اكتشاف الوفاة بعد بلاغ من صديقتها التي أبدت تخوفها من غيابها بعد ترددها عليها عدة مرات خلال عشرة أيام دون أن تفتح لها الباب.

وفي البلاغ، أشارت صديقتها، إلى أن المعلمة المتوفاة أبلغتها أنها مريضة وبحاجة إلى دواء، حيث قامت بشرائه وحاولت إيصاله إليها ثلاث مرات دون جدوى، الأمر الذي دفعها لإبلاغ الجهات الأمنية التي توجهت بدورها إلى الشقة وعثرت على الجثة.