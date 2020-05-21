صدمة في الكويت بعد فتح باب شقة معلمة أمريكية شابة مغلق منذ نحو أسبوعين!!

عُثر في الكويت على جثة وافدة من الجنسية الأميركية في شقتها في منطقة حولي .

وذكرت صحيفة “الراي” المحلية أنّ الوافدة من مواليد عام 94 وتعمل معلمة.

وأوضحت أن بلاغاً ورد من إحدى صديقات الوافدة بأنها ترددت على الشقة أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين لكنها لم تجد أي رد منها عندما طرقت باب شقتها مما اضطرها لإبلاغ مخفر المنطقة.

وأفاد مصدر أمني أن رجال الأمن توجهوا الى السكن وتم فتح الشقة بعد استصدار إذن قانوني بذلك، ليلاحظوا انتشار رائحة كريهة بداخلها حيث عثروا على الجثة متعفنة.

وقد تم إبلاغ النيابة والأدلة الجنائية وجرى نقل الجثة للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وتشهد الكويت حظراً للتجوال أقرته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية الخميس، 5 وفيات، وألف و41 إصابة، و320 حالات تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 18ألفا و609، بينها 129 وفاة، 5 آلاف و205 حالات تعاف.