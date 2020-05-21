“شاهد” ماذا قال الأمير علي بن الحسين عن شقيقته هيا وآخر ما طلبه منه والده قبل وفاته

انضم الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى قائمة المطالبين باختيار رئيس الوزراء عن طريق الانتخابات، مشيراً إلى أنه يدعم فكرة أن يكون رئيس الوزراء في الأردن منتخباً من قبل الشعب.

وقال الأمير علي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن والده الملك حسين قبل وفاته، قال له: “دير بالك على أخوك، وأنت السيف والدرع للعائلة الهاشمية”، وعند سؤال المذيع له: هل أنت كذلك، أجاب: “الله أعلم منحاول”.

وحول النظام الملكي، قال إنه تطور عن السابق، إلا أنه يرى بأن حل جميع المشاكل يكمن في اختيار رئيس الوزراء من قبل برلمان منتخب، متابعاً: “فكرة العائلة الملكية الهاشمية هي أن تكون مظلة لجميع الأردنيين، وليست المتحكمة بهم”.

وتحدث الأمير علي بود عن شقيقته هيا، دون أي تفصيل عن وضعها الحالي مع زوجها حاكم دبي محمد بن راشد.

وقال إن اسم ابنته جليلة، واسم ابنة شقيقتها هيا، “الجليلة”، وعند سؤال المذيع له عن الفرق، قال “دبي، شو بعرفني يا زلمة”.

وحسب القانون الأردني، فإن المادة (35) من الدستور الأردني، تعطي الملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، إلا أن الدستور لم يفصل ما هي معايير اختيار رؤساء الحكومات ولماذا تتم إقالتهم، وترك الباب مفتوحاً أمام الملك ليختار من يقود الحكومة.

ويعتبر نظام الحكم في الأردن، نظاماً نيابياً ملكياً وراثياً ويتألف من ثلاث سلطات هي السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية،