بعدما حصدت “بيرقدار” منظومات الدفاع الروسية في ليبيا .. تركيا تُصنّع طائرة جديدة وكابوس آخر لـ”بن زايد”

كشف المهندس التركي الشهري، رجل الأعمال، سلجوق بيرقدار، النقاب عن طائرة بدون طيار تركية جديدة، على غرار طائرة “بيرقدار” التي نجحت في تدمير ستة منظومات دفاع روسية في يوم واحد بليبيا، الأمر الذي سيغضب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الإنقلابي خليفة حفتر.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، تحدث “بيرقدار” عن طائرة “أقنجي” الجديدة والتي ستدخل الخدمة قريباً لتكون أقوى طائرة مقاتلة على الإطلاق بتركيا، موضحاً الفرق بينها وبين “بيرقدار”.

وقال بيرقدار، إن الفرق بين الطائرتين، هو أن بيرقدار طائرة مسيرة قادرة على حمل الأسلحة بينما أقنجي طائرة هجومية ومقاتلة، وهي أكثر من مجرد آلة إلكترونية حديثة، متابعاً: “كل شيء فيها بالنسبة لنا له روح نشعر به سواء برمجياتها أو قطعها الإلكترونية والميكانيكية”.

وأضاف: “تعبر لنا هذه الروح عن إرادة شعبنا الذي يقول سأكون في سمائي حراً مستقلاً، وهي حكاية ولادة جديدة لطيراننا الذي تعرض للتهميش عمراً من الدهر، حيث ستؤدي الخدمة لملايين الساعات وستقوم بحماية دولتنا”.

وفي السياق، رصدت “وطن” تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي نشره المهندس التركي، معبرين عن اعجابهم بالإنجاز التركي الذي يضاهي الطائرات الأمريكية والمعدات العسكرية الروسية.

طائرة اقنجي الاخت الاكبر للبيرقدار على الطريق، هي طائرة اف ١٦ من دون طيار،،صواريخ كروز،صواريخ جو جو،و صواريخ جو ارض،٣٠ ساعه في الجو على علو مرتفع جدا و تكلفه منخفضة جدا🤷‍♂️أنشأ الله نشوفها في الجيش القطري و الليبي قريبا ❤❤ — Lebanon Ssn (@snakehomsi) May 21, 2020

سلجوق بيرقدار اصبح رمزاً واصبح أمن قومي وإستراتيجي خافوا عليه واحموه وإحرسوه جيدا — Shaban Tolbah (@Sha3banTolbah) May 21, 2020

حصلتو دعاية كبيرة في ليبيا … المفروض عرض حتى الشباب الليبي وكيف مواجهتهم للروس والاسلحة الامارتية — Wehad Meftah (@WehadMeftah) May 21, 2020

تمام بس السيسي عندا عمل حاجه من كده كعك بسكر ناعم وغريبه وبيتيفور يسد بيه جوع الغلابه — مصطفي راشوان (@mustafa99157878) May 21, 2020

بعد النجاح الباهر الذى حققته الطائرة التركية المسيرة #بيرقدار على السلاح الروسى والصينى والفرنسى فى #ليبيا سلجوق بيرقدار يكشف النقاب عن مفاجأة الطائرة "أقنجي"المقاتلة بدون طيار

الفارق بين بيرقدار وأقنجي أن بيرقدار طائرة مسيرة قادرة على حمل الأسلحة بينما أقنجي طائرة هجومية ومقاتلة pic.twitter.com/XK2HMH4Ejw — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) May 21, 2020

هيا يا رجال المختار أروهم، ،،شجاعة حمزة

ومتانة ياسر، ،وعزم عمار، ،،وجسارة عمر

وحكمة علي، ،،وثقة عثمان، ،،وبلاغة أبي بكر

وحنكة خالد، ،،وبأس عمرو، ،، — Mahmoud Morad،،الحساب 2 (@Mahmoud21670070) May 21, 2020

والله لا يسعنا الا ان نقول كعرب ومسلمين وأنا متاكد الملايين من العرب يشاركون نفس الرأي بان نفخر بتقدم تركيا وتكون في القيادة والريادة وبعدها تنطلق الشعوب العربية في مسار التقدم علي خطي تركيا هذا لن يتم الا بعد تنظيف المنطقة العربية من كل الصهيوعرب الأوساخ وتوابعهم. — Free Zone (@BLUEFLAGZONE) May 21, 2020

وأعلن الجيش الليبي أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع “بانتسير”، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 6، وهي منظومات سلمتها الإمارات لمليشيا حفتر في ليبيا .

واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي، ليل الأربعاء/ الخميس، بـ5 ضربات، آليات وتمركزات قوات الجنرال خليفة حفتر، بمدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).

وتحرير قاعدة الوطية الإثنين، هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.