بعد الرسالة الشفوية .. سلطان عُمان يُجري أول اتصال هاتفي له مع أمير قطر وهذا ما دار بينهما

بعد يومين من تسليم وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، رسالة من سلطان بلاده إلى أمير قطر، تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أجرى السلطان هيثم بن طارق أول اتصالٍ هاتفي له مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن الأمير تميم تلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان تم خلاله “تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، واستعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية”.

صاحب السمو يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، واستعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية. #قنا pic.twitter.com/AKoGvjeKon — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 20, 2020

وكان الشيخ تميم استقبل الإثنين الماضي، في مكتبه بقصر البحر، وزير الخارجية العُمانيّ حيث نقل له الأخير، رسالة شفوية، من السلطان هيثم تتعلق “بالعلاقات الأخوية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة شفوية من جلالة سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقام بنقل الرسالة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان.#قنا pic.twitter.com/eKePB9PgyQ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

ولاحقاً، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع “بن علوي”.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفق وكالة الأنباء القطرية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الذي يزور البلاد حالياً، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.#قنا pic.twitter.com/HzPR5RWi8I — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

وتأتي زيارة “بن علوي” بعد أيام من زيارة مماثلة للكويت، سلّم خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رسالةً خطية من السلطان هيثم بن طارق .

وفي هذا الإطار، رجحت تقارير كويتية أن زيارة المسؤول العماني الرفيع للكويت جاءت ضمن مساع لحلحلة الأزمة الخليجية التي نشبت في يونيو 2017، مؤكدة أن الكويت لا تزال تلعب دورا مهما في الاتصالات بين أطراف الأزمة.