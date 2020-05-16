“ولا تقدر تعمل حاجة”.. “شاهد” وافد مصري يستفز عسكري بالجيش الكويتي في “الفروانية” والنهاية غير سارة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بمقطع فيديو يوثق “مجادلة” بين مواطن مصري مقيم بالكويت، وأحد عناصر الأمن الكويتي، ليقوم المقيم المصري بتصوير المحادثة الجارية بينه وبين للعسكري الكويتي، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم بعدها السلطات الكويتية باعتقال المقيم المصري، بحسب مصادر كويتية.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” الحوار الذي جرى بين المقيم المصري ورجل الأمن الكويتي، حيث قال له المواطن المصري: “ولا تقدر تعمل حاجة”.

#فيديو | وافد عربي لرقيب اول بالشرطة العسكرية : مش حتقدر تعمل حاجة .#كورونا_الكويت 🇰🇼 pic.twitter.com/bCm5R1u26x — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) May 16, 2020

ليرد عليه رجل الأمن الكويتي :”انا رجل يمثل أمن الدولة وأرتدي الزي العسكري وانت تقول لي لا تقدر تعمل حاجة، وأنا مش حضربك، وتفضل اجلس بالداخل، ورح استعمل معك القانون”.

ليعاود المقيم المصري الرد عليه: “انت ولا تقدر تضربني، أمن دولة يعني إيه، تضربني ليه، أمن دولة تبهدل الناس يعني ولا تعمل إيه، إحنا فين؟”.

وأفادت وكالات أنباء كويتية بحجز الوافد المصري في نظارة مخفر “الصليبيخات” بسبب تصوير عسكري في “الجيش الكويتي” وتوجيه له تهمة مخالفة القانون وإساءة استخدام الهاتف.

كما أوضحت الوكالات بأن المقيم المصري يعمل في محل لبيع الملابس الجاهزة ويسكن في منطقة الفروانية الواقعة في جمعية الصليبيخات بالكويت.

وشهدت فترة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” موجة من الأحداث والمواقف التي حصلت مع المقيمين المصريين في الكويت، والتي كان آخرها الاعتداء على أحد ضباط الأمن في إحدى المدارس المستخدمة كمراكز حجر صحي، وحالات شغب وفوضى في عديد من المراكز الصحية، ضد الظروف التي يعايشونها المصريون في الكويت بسبب فيروس كورونا، ومطالباتهم بترحيلهم لبلادهم بأسرع وقت.