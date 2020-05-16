“شاهد” كيف انتقم لاعب الزمالك أشرف بن شرقي من رامز جلال بعدما “عذّبه” في “رامز مجنون رسمي”!

انهال لاعب الزمالك المصري والمنتخب المغربي أشرف بن شرقي على الفنان المصري رامز جلال بعد وقوعه ضحية لحلقة السبت من برنامج “رامز مجنون رسمي” .
وفي فقرات البرنامج، عرضت الإعلامية اليمنية أروى التي استعان بها رامز جلال في هذا الموسم للإيقاع بضحاياه، مجموعة صور لبعض الشخصيات وظهرت صورة رامز جلال ضمنها، فقال بن شرقي حين رؤيته “يا نهار أسود” وارتعب وهو في مكانه وقال “كل مقالبه صعبة قوي”.
وبدأت ملامح بن شرقي تتغير وقال لرامز “لا تمسني”، فقام بتلوين شعره وذكره رامز بمباراة الوداد والأهلي وخسارة الأحمر من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الهدف الذي سجله، قائلا: “ضيعت علينا التاسعة”.
وأخبره رامز بأنه من مشجعي الأهلي، فقام برفعه للأعلى وتدويره في الهواء عدة مرات و”شقلبته” فأقسم بن شرقي بالانتقام منه وقال له “أقسم باالله أقتلك، نزلني يلا”.
وواصل رامز برنامجه حتى جاءت فقرة وضعه في حوض المياه، فقال له رامز “ده حمام مغربي”، وحاول بن شرقي التراجع وظل يقول “رامز عم العالم”.
وحين رأى بن شرقي “الكابوريا” قال له: “دي مش هزار”، وظل يهدده بالانتقام منه، لكن تفاجأ الضحية بالثعبان فتغيرت ملامحه، وبدا عليه الغضب.