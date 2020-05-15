بعد هروبها واختبائها بسبب فيديوهات “فاضحة”.. هكذا تمّ القبض على مودة الأدهم في مصر!

قررت النيابة العامة المصرية، حبس اليوتيوبر الشهيرة مودة الأدهم على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة “الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية” في المجتمع المصري.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع قضيتين متشابهتين للفنانة سما المصري والطالبة حنين حسام.

وأكدت النيابة العام، أنها أمرت بحبس المتهمة مودة الأدهم 4 أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات.

وتتهم مودة الأدهم بإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق والفجور بفيديوهات “مخلة”.

وأوضح النيابة، أنّ معلومات وردت إلى بهروب مودة الأدهم من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة بضبطها، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية.

وأكدت المعلومات اختباء مودة الأدهم داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية.

وقد رُصد تحرك السيارة فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية وحقيبة تحوي أغراضها.

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اعتقال مودة الأدهم ما بين السخرية والتأكيد على ضرورة اعتقالها، حيث انقسم نشطاء المواقع ما بين مؤيد ومعارض لما حدث مع الناشطة الأدهم.

هو الغريبه انهم بيقولوا بتحرض ع الفسق والفجور علي اساس الناس اللي حابه الفسق والفجور مش بيشوفوا مواقع اباحيه وناس بره مصر شبه قلعه ملط…ببيستنوا موده الادهم وحنين حسام……احنا بنحافظ ع مستقبل جيل 😀 pic.twitter.com/YA2rX8o5Me — Michael Victor (@michael_victorr) May 15, 2020

المتهمه الثالثة بعد حنين حسام

وسما المصرى. النيابة تحبس موده الادهم 4أيام بتهمة التعدى على قيم الاسره المصريه #حنين_حسام #سما_المصري #موده_الادهم #التيك_توك_خطر_على_الاسره pic.twitter.com/G0B05RZeAD — môhâmmèđ Âhàměď (@Mohamme80071181) May 15, 2020

المهم يعني ان مودة الادهم دي بقالها طول شهر رمضان بتلبس فساتين وواسع وبكم و بتنزل ايات قرآنية وحاجات من هذا القبيل

معرفش ايه قبضو عليها فجأة كدا امبارح بسبب فيديوهات قبل رمضان

كنت متوقعة دا يحصل ف وقتها مع ازمة حنين حسام بس معرفش ليه حصل دلوقتي

ايا كان .. كويس ان دا بيحصل — Munu (@monakhalid46) May 15, 2020

..البنت اياها….بوابة الأهرام/ #عاجل | حبس مودة الأدهم لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع #احمى_نفسك_احمى_بلدك – عبر تطبيق نبض @NabdApp https://t.co/2gSChZL6xJ — حمدان محمود سليمان (@1hsulmin) May 15, 2020

بيقولك مودة الادهم اتمسكت بتهمة التحريض على الههه — Vincent (@IchBinMayar) May 14, 2020

القبض علي مودة الأدهم ومن قبلها سما المصري وحنين حسام حاجات كده بتسعد الواحد ..

شيء عظيم أن الأشكال المشبوهه دي تتهان شوية ويتقل منها ويتحطوا في إطارهم الطبيعي إنهم مجرد أشكال قذرة بيبيعوا نفسهم مكان الفلوس .. — Ahmed Muhammed (@JohanMedo10) May 15, 2020

الجدير ذكره، أن الأمن المصري ألقى القبض في مارس الماضي على مودة الأدهم وصديقتها عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة المصرية في حينها بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة المحضر الذي اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.