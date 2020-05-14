“شاهد” أكاديمي كويتي من وسط الرياض يلجم المتطاولين على قطر: الدول ليست بأحجامها بل بمواقفها وقدراتها

ألجم الكاتب الكويتي والسياسي عايد المناع، المتطاولين على قطر في عقر دارهم بالرياض، وذلك خلال استضافته في برنامج حواري على إحدى القنوات الإخبارية السعودية، بعد أن غرد خارج سرب دول الحصار وصدم الضيوف.

وقال المناع، الذي استضافته القناة السعودية لتشويه صورة قطر، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “قطر كدولة مارست سيادتها وعلاقتها بالآخرين بطريقة تعجبها هي، وما الدليل على أنها قدمت دعم مضر لدول الجوار؟”.

وأضاف المناع: “قطر تقدم يومياً عن طريق قنواتها أدلة وأحياناً مبالغاً لعكس ما يروج، والدول ليست بأحجامها وإنما بقدراتها”.

أكاديمي كويتي يفجرها من وسط الرياض ومن على قناة الإخبارية الرسمية #السعودية :

من لديه دليل على أن #قطر قدمت دعم مضر بدول الجوار فاليقدم دليله . مضيفا وبرد صاروخي ألجم أحد المتطاولين :

الدول ليست بأحجامها بل بمواقفها وقدراتها .



عندما يتحدث العقلاء pic.twitter.com/peVYJGRAcA — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby1) March 19, 2020

وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلام الكاتب الكويتي، الذي ألجم عدد من الضيوف والمحاور في البرنامج، مؤكدين على ما ورد منه.

والله عجزنا واحنا نقول هالكلام عندكم أدلة قدموووها — العلياء 🇶🇦 (@omubdulla22) March 19, 2020

اللي قاهرهما دوله صغيره لعبة فيهم لعب

الحوثين ٣٠ شخص لعبوا بجيش المفروض يكون نظامي

قطر بصغرها عرتهم تعريه كامله

الظاهر الكفيل عايز كذا في العظمى — World-eyes (@Worldeyes9) March 19, 2020

بيجيك واحد منهم الادلة موجودة والاسطوانة المشروخة على راسة تتكرر عدد كبير منهم جهل يردد يقول ولا يعرف ماذا يقول نفس الفئة عندما تعود المياة الى مجاريها سوف يطبل لنا — ابراهيم المانع (@ibrahimalmana) March 19, 2020

صدقت المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالأدلة وليس العكس

السبب الحقيقي هو عداء شخصي بين المسؤولين في دول الخليج — Al Qurashi Adnan عدنان القرشي (@AlQurashiAdnan1) March 19, 2020

كلام في محله وهو رجل تكلم بهذا الكلام لان الأكثر مرتزقه وعملاء لعيال زايد فشكرا لك احرار العالم العربي أينما كانوا — abuyunis (@abuyunis08) March 20, 2020

لن يدعونه للبرنامج مرة ثانية ما دامه قال الحقيقة — السيف المهندي (@MAlMuhandi62) May 13, 2020

سبحان الله اخيرا رجع لرشده بعد ما كان يغلط على قطر في بداية الأزمة — Nasser (@nkn500) March 19, 2020

الجدير ذكره، أنه في 5 يونيو 2017 قررت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وذلك بزعم تدخلها في شؤون الآخرين وطالبوها بتنفيذ عشرة شروط أبرزها إغلاق قناة الجزيرة.