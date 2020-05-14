“شاهد” أكاديمي كويتي من وسط الرياض يلجم المتطاولين على قطر: الدول ليست بأحجامها بل بمواقفها وقدراتها

ألجم الكاتب الكويتي والسياسي عايد المناع، المتطاولين على قطر في عقر دارهم بالرياض، وذلك خلال استضافته في برنامج حواري على إحدى القنوات الإخبارية السعودية، بعد أن غرد خارج سرب دول الحصار وصدم الضيوف.
وقال المناع، الذي استضافته القناة السعودية لتشويه صورة قطر، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “قطر كدولة مارست سيادتها وعلاقتها بالآخرين بطريقة تعجبها هي، وما الدليل على أنها قدمت دعم مضر لدول الجوار؟”.
وأضاف المناع: “قطر تقدم يومياً عن طريق قنواتها أدلة وأحياناً مبالغاً لعكس ما يروج، والدول ليست بأحجامها وإنما بقدراتها”.
وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلام الكاتب الكويتي، الذي ألجم عدد من الضيوف والمحاور في البرنامج، مؤكدين على ما ورد منه.
الجدير ذكره، أنه في 5 يونيو 2017 قررت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وذلك بزعم تدخلها في شؤون الآخرين وطالبوها بتنفيذ عشرة شروط أبرزها إغلاق قناة الجزيرة.