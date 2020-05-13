“شاهد” حادث سرقة غريب “في عز الظهر” يفجر غضب الأردنيين وما حدث غير متوقع بالمرة!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو “صادم” أثار حالة من القلق الكبير، حيث وثق قيام فتى في مطلع شبابه، بسرقة سيارة من أمام منزل صاحبها، وفي عز ساعات الظهيرة.

ويظهر من المقطع الذي لقي تفاعلاً واسعاً ورصدته “وطن”، تسجيل إحدى كاميرات المراقبة الموجهة على باب البيت، ورصدها للفتى الذي أخذ يتجوّل حول السيارة يميناً وشمالاً، في سياق رصده للأوضاع المحيطة بالسيارة وهل الظروف مواتية لسرقتها أم لا.

سرقة سياره من قدام باب بيتنا ولد صغير لا يتجاوز ١٥ سنه سرق سياره في عز الظهر#الاردن_اليوم pic.twitter.com/CnJR9sINsZ — ابو الحيدر العويدي (احمد) 🇯🇴 (@ahmadmwoalabbad) May 12, 2020

ليقوم بعدها بفتح باب السيارة، وتشغيلها بسرعة فائقة، والمضي بها سريعاً.

ونشر حساب “ابو الحيدر العويدي” عبر تويتر، مقطع الفيديو لعملية السرقة تلك، وعقّب ما نصّه: “سرقة سيارة من قدام باب بيتنا، ولد صغير لا يتجاوز الـ15 سنة سرق سيارة في عز الظهر”.

وأثارت حادثة سرقة السيارة تلك ردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل، حيث أدان المغردون ما وصلت له الأوضاع الأمنية بالبلاد، معتبرين بأن ذلك يشكل خطراً كبيراً على كافة المواطنين الأردنيين الآمنين في بيوتهم.

واتضح من خلال التعليقات أن صاحب السيارة كان قد نسي مفتاح السيارة بها خلال وقوفها على الباب، وهذا هو سر سرعة تشغيل الفتى للسيارة والمضي بها بسرعة.

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “مش عارف كيف مخلي المفتاح بالسيارة، وما بدها تنسرق يعني؟

مش عارف كيف مخلي المفتاح بالسيارة !!!!!!!!!

وما بدها تنسرق يعني ؟ — Diya B.Abuhaswa (@diya_bassam) May 12, 2020

وذكر آخر: ” الأمر مرعب لو شب كبير اللي سرق ممكن الواحد يتقبلها بسهوله بس العمر هذا خطير جدا وأمر غير مبشر نهائي”

الأمر مرعب لو شب كبير الي سرق ممكن الواحد يتقبلها بسهوله بس العمر هذا خطير جدا وأمر غير مبشر نهائي

كل الاحترام — ابو الحيدر العويدي (احمد) 🇯🇴 (@ahmadmwoalabbad) May 12, 2020

بينما كتب ثالث: “عمليات الخطف واستخدام السلاح هذه في الشرع إسمها حرابة، وحدها الإعدام، وفي القوانين الدولية اسمها إرهاب، وجزائها الإعدام، ويجب عدم التهاون في مثل هذه الحالات ويكون الإعدام والصلب لكل مجرم لإعطاء الأمن قوة وهيبة ولا تذهب جهود الأمن سدى”.