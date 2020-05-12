“شاهد” ناشط سياسي كويتي يفضح “سافلات عاريات” بسبب ما يفعلنه في نهار رمضان!

هاجم الناشط الكويتي خالد العوضي، عدداً من الفتيات اللواتي يقدمن على كسر الإجراءات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا ويخرجن في وسط النهار بشكل غير لائق خلال فترة ممارسة المشي.
وقال العوضي، وفق مقطع فيديو، رصدته “وطن”، إن “بعض المنحطين أخلاقيا والذين لا يمثلون إلا أنفسهم يطلعون بعض البنات في رمضان وخلال أزمة كورونا وبالعشر الأواخر من الشهر الفضيل، ويلبسون ملابس الإنسانة المحترمة ترفض ارتدائها داخل بيتها، ولا تتحرك بين أهلها بهذه الملابس”.
وأضاف العوضي: “هؤلاء يخرجون بالشوارع ويلبسون هذه الملابس، ويريدون المجتمع الكويتي يطلع يشتمهم بالاسم والفيديو، وأنا أقول لكم سفهوهم وبعضهم يطلع فلوس من الأفعال الدنيئة بملابسهم السافلة”.
وتابع العوضي: “إذا شفت فيديو مشين أرسله لوزارة الداخلية ولا تعطيهم أي بال، والمجتمع الكويتي مجتمع محافظ نظيف فيهم حريم سطروا بطولات، نعم هناك سافلات منحطات كاسيات عاريات، والمجتمع الكويتي يمثله الشهيدة أسرار القبندي وأخواتها الشهيدات”.
وجاء ذلك، رداً على مقاطع فيديو انتشرت لفتيات يكسرن حظر التجول بالكويت، ويصورن أنفسهن بمشاهد اعتبرها البعض لا أخلاقية وفاضحة، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن إشادتهم بما جاء في رسالة العوضي.
وعبّر مغرّدون كويتيون عن غضبهم من ما حدث خلال فترة ممارسة المشي التي اقرتها الحكومة ضمن قرار الحظر الشامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وطالبوا بإلغائها فوراً .
جاء ذلك بعدما تداول المغرّدون مشاهد وصفوها بالكارثية والصادمة لحشود كبيرة من الكويتيين وكذلك الوافدين يتجولون في شوارع مناطق مختلفة بالكويت خلال تلك الفترة متجاهلين توجيهات التباعد.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الكويتية، فرض حظر تجوال شامل حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد في البلاد.
وقال الناطق الرسمي للحكومة، طارق المزرم: إنه “بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد؛ ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصراً وحتى 30 مايو 2020”.
وفي مؤتمر صحفي قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، إن فرض حظر التجوال يبدأ من 10 مايو إلى الـ30 منه، مشيراً إلى أن البلاد ستبدأ بعدها العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية.