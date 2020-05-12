“شاهد” ناشط سياسي كويتي يفضح “سافلات عاريات” بسبب ما يفعلنه في نهار رمضان!

هاجم الناشط الكويتي خالد العوضي، عدداً من الفتيات اللواتي يقدمن على كسر الإجراءات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا ويخرجن في وسط النهار بشكل غير لائق خلال فترة ممارسة المشي.

وقال العوضي، وفق مقطع فيديو، رصدته “وطن”، إن “بعض المنحطين أخلاقيا والذين لا يمثلون إلا أنفسهم يطلعون بعض البنات في رمضان وخلال أزمة كورونا وبالعشر الأواخر من الشهر الفضيل، ويلبسون ملابس الإنسانة المحترمة ترفض ارتدائها داخل بيتها، ولا تتحرك بين أهلها بهذه الملابس”.

وأضاف العوضي: “هؤلاء يخرجون بالشوارع ويلبسون هذه الملابس، ويريدون المجتمع الكويتي يطلع يشتمهم بالاسم والفيديو، وأنا أقول لكم سفهوهم وبعضهم يطلع فلوس من الأفعال الدنيئة بملابسهم السافلة”.

وتابع العوضي: “إذا شفت فيديو مشين أرسله لوزارة الداخلية ولا تعطيهم أي بال، والمجتمع الكويتي مجتمع محافظ نظيف فيهم حريم سطروا بطولات، نعم هناك سافلات منحطات كاسيات عاريات، والمجتمع الكويتي يمثله الشهيدة أسرار القبندي وأخواتها الشهيدات”.

#الغاء_فتره_ممارسه_المشي



نعم هناك سافلات منحطات كاسيات عاريات



يتعمدون أستفزازكم لا يمثلون الا انفسهم



المجتمع الكويتي يمثله الشهيده #اسرار_القبندي وإخواتها الشهيدات pic.twitter.com/rpdXbYLzJD — خالد العوضي . بوعبدالله (@AlawadhiKhaled) May 10, 2020

وجاء ذلك، رداً على مقاطع فيديو انتشرت لفتيات يكسرن حظر التجول بالكويت، ويصورن أنفسهن بمشاهد اعتبرها البعض لا أخلاقية وفاضحة، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن إشادتهم بما جاء في رسالة العوضي.

بوعبدالله والله كله من هالمسلسلات الي دمرت الاخلاق وشوهت سمعتنا ونبل اخلاقنا للاسف. — Fahad F. Al-Shemmeri (@AlShemmeri) May 11, 2020

كل سنه ينقال هالكلام والمشكله نشوف بالسنه اللي بعدها اجيال جديده وموضات جديده .. ما نقول الا الله يهدي شباب وبنات المسلمين ويردهم للأسلام رداً جميلا ويكفينا الله وأياكم من كل شر — رحمتك يارب (@Abnmajhod) May 11, 2020

اخوي خالد اغلب هالأشكال الصراحه مو كويتيات او مجنسات تنقل ثقافتها الخايسه في مجتمعنا نفس ممشى الحابرية اذا تخبرها وغيرهم شكثر بس هذيلا مو كويتيات أصيلات يخسوون — amaniq8 (@amaniq811) May 11, 2020

صح كلامك يا بوعبدالله فعلا بعضهم الحالات الشاذه قاعدين يشوهون صورة البنت الكويتيه و لازم ينردعون عن الافعال هذه 👍🏻 — 🇰🇼بنت الكويت الريم🇰🇼 (@reem78alsh) May 10, 2020

بارك الله فيك بوعبدالله حماسك وغيرتك علي وطنك وخوفك علي المواطن العفوي في ردة فعله نصيحه اتمني الكل ياخذها بعين الاعتبار لانه علي قولتك ناس تتعمد الاستفزاز لغرض مادي والتكسب من وري هالقضايا — ELSQ8..🇰🇼 (@danatalQ8) May 11, 2020

كفو ابوعبدالله بيض الله وجهك انشهد المجتمع الخليجي والكويتي محافظين ومحترمين الشرذمه ليس لها مكان /وزارة الداخليه قانون الاداب 👍 — 🇸🇦وليد صالح الدمام🇰🇼احنا اخوان (@wsal641) May 11, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله ، هذيله وين أهلهم عنهم الله يهديهم بس، مانبي هالساعتين خلوه حظر كلي صج هذا حظر جزئي أبي أعرف يضحكون على منو !!!!!!!! — Fofeeta_27 (@27Fofeeta) May 10, 2020

وعبّر مغرّدون كويتيون عن غضبهم من ما حدث خلال فترة ممارسة المشي التي اقرتها الحكومة ضمن قرار الحظر الشامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وطالبوا بإلغائها فوراً .

جاء ذلك بعدما تداول المغرّدون مشاهد وصفوها بالكارثية والصادمة لحشود كبيرة من الكويتيين وكذلك الوافدين يتجولون في شوارع مناطق مختلفة بالكويت خلال تلك الفترة متجاهلين توجيهات التباعد.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الكويتية، فرض حظر تجوال شامل حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد في البلاد.

وقال الناطق الرسمي للحكومة، طارق المزرم: إنه “بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد؛ ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصراً وحتى 30 مايو 2020”.

وفي مؤتمر صحفي قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، إن فرض حظر التجوال يبدأ من 10 مايو إلى الـ30 منه، مشيراً إلى أن البلاد ستبدأ بعدها العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية.