“أنا ذاهبة إلى تركيا”.. توكل كرمان تخشي مصير جمال خاشقجي وهذا ما قالته عن المنشار الذي قُطع به!

انتقدت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، حملة التنمر التي تقودها السعودية وحلفائها ضدها بعد انضمامها للعمل مع “فيسبوك” في مجموعات مراقبة جودة المحتوى.

وقالت كرمان، في تغريدة لها رصدتها “وطن”: “أتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه”.

وأضافت كرمان: “المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي”.

اتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه، المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي. — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 11, 2020

وفي وقت سابق، أثار اختيار عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، شركة فيسبوك، لليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لتكون عضواً في مجلس الإشراف على المحتوى، تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإقليمية.

ووفقا لتدوينة نشرتها كرمان على صفحتها بفيسبوك، فإن مهام المجلس تتمثل بـ”سيتخذ مجلس الإشراف قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وInstagram وسيراجع المجلس ما إذا كان المحتوى يتوافق مع معايير وقيم مجتمع فيسبوك وInstagram، هذا بالإضافة إلى تأييد دعم حرية التعبير في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت: “سنتخذ قرارات بناءً على هذه المبادئ والأثر على المستخدمين والمجتمع بغض النظر عن المصالح الاقتصادية أو السياسية لشركة فيسبوك أو سُمعتها. وينبغي أن تُنفذ فيسبوك قراراتنا ما لم ينتهك ذلك القانون”.

الترجمة العربية للإعلان عن الأعضاء الأوائل في مجلس الإشراف على فيسبوك وانستجرام يصعب اليوم فهم تأثير وسائل التواصل… Gepostet von ‎توكل كرمان Tawakkol Karman‎ am Freitag, 8. Mai 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة كرمان، مطالبين بوضع حد للنظام السعودي وملاحقته المستمرة لجميع المعارضين في الوطن العربي والدول المجاورة له.

لن يقدرو ولن يصلوا اليك بجعمهم الا بمساعدة اذنابهم ومرتزقتهم الحزب ولاكن رغم اختلافنا سنكون في طليعة المدافعين عنكي لانك يمنية واذا اردتي السلامة فصنعاء ترحب بكم — زكريا العمادي (@yKTDqdDt8WKRLVT) May 11, 2020

أوجعتيهم @TawakkolKarman بهامتك الوطنية تجاه وطنك وشعب #اليمن الكبير .. وتوصلي بالسلامه إن شاء الله …

فتحياتي لكِ من أرض تركيا🇹🇷 الحبيبة تحديداً من العاصمة التركية أنقرة 👍 #انا_ادعم_توكل_كرمان #توكل_فخر_اليمنيين #i_support_tawakkol_karman — اندرويد🇾🇪🇶🇦🇹🇷 حساب بديل 2 (@myjlan1555) May 11, 2020

أنت لليمن فخرا ياحفيدة بلقيس ، وكرسي الرئاسة ينتظرك يابنت الأجاويد pic.twitter.com/e4CYb9IhrD — أبو أنس (@xMX9q5wBN7utp0N) May 11, 2020

لايهمك كلنا معك وخوتك نحن ربي ينصرك عليهم الفرق كبير بينك انتي واحفاد الكيان الصهيوني انتي معاك ربي وكل احرار العالم باذن الله وهم معهم الشيطان — عهد الأصدقاء 🇱🇾🇵🇸🇩🇿🇹🇳🇲🇦🇲🇷🇾🇪 (@M5Mt6yrIwwuggJo) May 11, 2020

قدمي مبادرة دولية للتخلص من #التحالف_العربي في #اليمن وتتضمن أيضا آلية يمنية مبتكرة لاستعادة الدولة الوطنية وإنهاء الانقلاب في #صنعاء و #عدن فبإمكانك عمل ذلك ع اﻷقل أوصلي رسالتك إلى مراكز القرار في العالم لم يتبق لثلاثي التآمر السعودي اﻹيراني اﻹماراتي سوى القليل ويخسرون كل شيء — Dr.fhateen zakar (@fhateen3) May 11, 2020