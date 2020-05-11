“أنا ذاهبة إلى تركيا”.. توكل كرمان تخشي مصير جمال خاشقجي وهذا ما قالته عن المنشار الذي قُطع به!
انتقدت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، حملة التنمر التي تقودها السعودية وحلفائها ضدها بعد انضمامها للعمل مع “فيسبوك” في مجموعات مراقبة جودة المحتوى.
وقالت كرمان، في تغريدة لها رصدتها “وطن”: “أتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه”.
وأضافت كرمان: “المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي”.
وفي وقت سابق، أثار اختيار عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، شركة فيسبوك، لليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لتكون عضواً في مجلس الإشراف على المحتوى، تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإقليمية.
ووفقا لتدوينة نشرتها كرمان على صفحتها بفيسبوك، فإن مهام المجلس تتمثل بـ”سيتخذ مجلس الإشراف قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وInstagram وسيراجع المجلس ما إذا كان المحتوى يتوافق مع معايير وقيم مجتمع فيسبوك وInstagram، هذا بالإضافة إلى تأييد دعم حرية التعبير في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت: “سنتخذ قرارات بناءً على هذه المبادئ والأثر على المستخدمين والمجتمع بغض النظر عن المصالح الاقتصادية أو السياسية لشركة فيسبوك أو سُمعتها. وينبغي أن تُنفذ فيسبوك قراراتنا ما لم ينتهك ذلك القانون”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة كرمان، مطالبين بوضع حد للنظام السعودي وملاحقته المستمرة لجميع المعارضين في الوطن العربي والدول المجاورة له.