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“أنا ذاهبة إلى تركيا”.. توكل كرمان تخشي مصير جمال خاشقجي وهذا ما قالته عن المنشار الذي قُطع به!

كتب وطن
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انتقدت الناشطة اليمنية، ، حملة التنمر التي تقودها وحلفائها ضدها بعد انضمامها للعمل مع “فيسبوك” في مجموعات .

وقالت كرمان، في تغريدة لها رصدتها “وطن”: “أتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه”.

وأضافت كرمان: “المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم ، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي”.

وفي وقت سابق، أثار اختيار عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، شركة فيسبوك، لليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لتكون عضواً في مجلس الإشراف على المحتوى، تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإقليمية.

ووفقا لتدوينة نشرتها كرمان على صفحتها بفيسبوك، فإن مهام المجلس تتمثل بـ”سيتخذ مجلس الإشراف قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وInstagram وسيراجع المجلس ما إذا كان المحتوى يتوافق مع معايير وقيم مجتمع فيسبوك وInstagram، هذا بالإضافة إلى تأييد دعم حرية التعبير في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت: “سنتخذ قرارات بناءً على هذه المبادئ والأثر على المستخدمين والمجتمع بغض النظر عن المصالح الاقتصادية أو السياسية لشركة فيسبوك أو سُمعتها. وينبغي أن تُنفذ فيسبوك قراراتنا ما لم ينتهك ذلك القانون”.

الترجمة العربية للإعلان عن الأعضاء الأوائل في مجلس الإشراف على فيسبوك وانستجرام يصعب اليوم فهم تأثير وسائل التواصل…

Gepostet von ‎توكل كرمان Tawakkol Karman‎ am Freitag, 8. Mai 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة كرمان، مطالبين بوضع حد للنظام السعودي وملاحقته المستمرة لجميع المعارضين في الوطن العربي والدول المجاورة له.

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