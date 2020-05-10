غضب بالأردن ومطالبات بإعدام شاب انهال على أخته طعنا حتى ماتت.. وجريمتها أنها انشأت حساب فيسبوك

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة غضب واسعة عقب تداول تفاصيل جريمة بشعة، أقدم عليها شاب أردني وقتل أخته طعنا حتى غرقت في دمائها وفارقت الحياة لمجرد أنها أنشأت حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية محلية، فقد ارتُكِبت الجريمة فجر الأربعاء الماضي، إذ طعن شاب (25 عامًا) شقيقته (14 عامًا) “بطريقة بشعة” ما أدى لمقتلها.

#نطالب_باعدام_قاتل_اخته



هاشتاق أردني لقضية شاب عشريني متهم بقتل شقيقته البالغة من العمر ١٤ عامًا بتسديد طعنه لها في الظهر بعد أن قامت بإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من جواله.

(حسب جريدة الغد) pic.twitter.com/VI8mBiySHJ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) May 9, 2020

واشتعلت مواقع التواصل في الأردن غضبا عبر وسم #نطالب_باعدام_قاتل_اخته، داعين السلطات الأردنية لاتخاذ إجراءات رادعة للحد من جرائم العنف الأسرى، خاصة ضد النساء.

وذكر البعض أن تصرف الشاب تجاه أخته ليس مستغربا، إذ إن المجتمعات العربية لا تزال تعتبر المرأة “عارا وكبش فداء وكفّارة لخطاياهم”، على حد وصفهم.

الحدث: تعليقات مؤيدة لجريمة قتل طفلة على يد أخيها بسبب امتلاكها لحساب فيسبوك

المكان: الغابة

الزمن: الجاهلية#نطالب_باعدام_قاتل_اخته pic.twitter.com/rp8LKda7wN — Muthanna Huzaّyen (@MuthannaHuzayen) May 8, 2020

فيما رفض آخرون هذه الجريمة البشعة واستنكروها مطالبين السلطات بإعدام هذا الشاب حتى يكون عبرة لغيره ممن يسلكون هذا النهج المتطرف.

– يا ابني ارجوك افهم البنات مش ملكية خاصة للأهل ومش مستودع شرف العيلة والشرف ما بيغسلوه بالدم وانو الجريمة تضل جريمة بغض النظر عن الأسباب ولازم يتحاسب مرتكبها بدون مراعاة معايير (الشرف والغيرة والعار) المتوارثة من عادات وتقاليد متخلفة#نطالب_باعدام_قاتل_اخته pic.twitter.com/adP7KjdHSB — hashem alamer (@hashemal3mer) May 8, 2020

وتتزامن هذه الجريمة البشعة مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتحوله لوباء عالمي.

يشار إلى أن المملكة الأردنية وبحسب آخر بيان صادر عنها، بلغ عدد المصابين الكليّين بفيروس كورونا فيها 508 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 9 حالات وفاة.